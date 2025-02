Wat zijn de alternatieven voor Viaplay om F1 te kijken

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Volgende maand wordt het seizoen afgetrapt met de Australische Grand Prix in Melbourne. In Nederland is de Formule 1 te zien bij Viaplay, maar de streamingdienst heeft recent de prijzen aangepast. Toch zijn er alternatieven.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst kende een stugge start, en ook deze winter maakten ze zich niet populair. Ze kondigden een wijziging aan de abonnementen aan. Klanten kunnen nu kiezen uit twee soorten abonnementen: eentje met reclame en eentje zonder reclame.

Bij het basisabonnement betaalt men 16,99 euro per maand bij een jaarabonnement, en 19,99 per maand bij een maandabonnement. Als men hiervoor kiest, moeten ze het wel doen met reclames. Viaplay biedt ook een standaardabonnement aan waar ze 19,99 euro per maand betalen bij een jaarabonnement, en 21,99 euro per maand bij een maandabonnement. Hier krijgen ze geen reclames te zien.

F1 TV Pro

Veel fans reageerden kritisch op de prijsverhoging. Gelukkig zijn er een aantal alternatieven voor Viaplay. De meest voor de hand liggende optie is F1 TV Pro. Via de streamingdienst van de Formule 1 kan er in Nederland gewoon worden gekeken naar de sessies, en kan er worden gekeken naar oude races, documentaires en zijn alle onboardcamera’s te bekijken tijdens sessies. Een abonnement kost hier 11,90 per maand.

VPN

Een andere mogelijkheid om in Nederland naar de Formule 1 te kijken is via een VPN. Op deze manier kan er via het internet naar uitzendingen uit het buitenland worden gekeken. Als men dit doet, zijn er meerdere opties om naar de sessies te kijken. Zo kan er worden gekozen om naar de Oostenrijkse televisie te kijken. De koningsklasse van de autosport is hier te zien op het open net. Hier worden de raceweekenden afwisselend uitgekozen door de omroep ORF en door Servus TV. Het commentaar is wel in het Duits, maar de streams zijn vaak betrouwbaar. Dat geldt ook voor de streams van het Luxemburgse RTL. Via deze zender kan er ook naar de Formule 1 worden gekeken, al is het commentaar voor de gemiddelde Nederlandse fan zeer lastig te volgen.

Ouderwetse televisie

Ook via de ouderwetse televisie kan er tijdens een aantal weekenden worden gekeken naar de Formule 1. Hiervoor kan men afstemmen op de Duitse zender RTL. Tot een paar jaar geleden zond deze zender alle races uit, maar dat is vandaag de dag niet meer zo. Sky Sports zendt daar alle sessies uit, maar RTL heeft de uitzendrechten van een select groepje Grands Prix nog in handen. Het is nog niet duidelijk welke races ze gaan uitzenden. RTL Duitsland zit bij een aantal providers in het zenderpakket, dus de kijker moet dit van tevoren wel checken.