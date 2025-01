Brown wil dat teams gaan meebetalen voor nieuw stewardsysteem

Autosportfederatie FIA heeft een onrustige periode achter de rug. Vorig jaar was er veel kritiek op de stewards, en het is duidelijk dat er hier iets moet veranderen. Zak Brown pleit voor een ander systeem, en stelt dat de teams mogelijk moeten gaan betalen voor aanpassingen.

De stewards zorgden vorig jaar regelmatig voor irritatie. Vooral de inconsistentie van de straffen zorgden voor veel vraagtekens en chagrijn bij de coureurs. FIA-steward Johnny Herbert maakte het nog bonter door zich uit te spreken over bepaalde momenten bij gokplatformen. Gisteren werd bekend dat de FIA afscheid heeft genomen van Herbert. Het is een stevig besluit, maar het systeem bestaat nog steeds. Stewards zijn vrijwilligers en ze krijgen slechts een onkostenvergoeding.

Stewardsysteem

Een aantal coureurs stelden dan ook dat de Formule 1 professionele stewards nodig heeft. McLaren-CEO Zak Brown wil ook verandering zien, zo legde hij uit tijdens het Autosport Business Exchange-evenement: "Het grootste wat we moeten aanpakken is het stewardsysteem. We hebben nu onbetaalde stewards in een miljardensport waar veel afhangt van een beslissing. Het is een technische baan en als je het goed doet, zegt niemand dat je het goed hebt gedaan. Ik denk niet dat het een goed idee is om geen fulltime stewards te hebben."

Teams

Brown heeft weinig problemen met de mensen die fungeren als steward: "De individuen zijn prima, maar het regelboek legt te veel beperkingen op. We moeten een stap terug zetten en wat soepeler worden. Een fulltime steward kan een subjectievere beslissing nemen over wat goed is of niet." De belangrijkste vraag is wie er moeten gaan betalen voor fulltime stewards. Brown stelt dat de teams zelf iets moeten bijdragen: "Dat zal niet populair zijn bij de collegateams, maar ik zou het goed vinden als McLaren en alle teams bijdragen. Dit is voor de sport zo belangrijk. Het kan niet duur zijn als iedereen bijdraagt. Dat gaat niet in de papieren lopen."

Contracten

Volgens Brown hebben ze wel wat duidelijkheid nodig. De Amerikaanse CEO wijst bijvoorbeeld naar de contractuele kwesties: "Het enige wat we nu niet weten is hoe het contract tussen de FIA en de Formule 1 is als het gaat over de verwachtingen van de stewards. We weten dat daarin staat dat het onbetaalde parttimers moeten zijn, maar als je iets anders wil, moet je ervoor betalen. Als wij daar iets voor moeten betalen, dan zal het in het grote plaatje niet veel zijn. McLaren zou een bepaald percentage neerleggen, de F1 betaalt wat en de FIA ook. Als je dat opsplitst, zal het niet veel zijn."