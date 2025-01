Opinie over rijstijl Verstappen: "Je moet bereid zijn om te crashen"

Max Verstappen moest vorig jaar hard werken voor zijn vierde wereldtitel. De Nederlander versloeg zijn rivaal Lando Norris na een aantal zware duels. Juan Pablo Montoya is onder de indruk van Verstappen. Hij stelt dat iedereen die tegen Verstappen wil racen bereid moet zijn om te crashen.

Verstappen liet in de duels met Norris in 2024 zien dat hij niet zomaar de deur open zet. Het leverde een aantal bijzonder felle duels op, en dat zorgde voor controverse. Verstappen gaf aan dat hij zijn rijstijl niet gaat aanpassen, en zijn concurrenten zijn dus gewaarschuwd. Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, en dat betekent dat hij weer zal moeten gaan vechten met zijn concurrenten.

Crashen

Oud-coureur Juan Pablo Montoya is lovend over de rijstijl van Verstappen. De Colombiaan legt in gesprek met CasinoApps uit hoe men moet vechten met Verstappen: "De enige manier om tegen Max is te racen, is om bereid te zijn om te kunnen crashen. Verstappen is altijd bereid te crashen. En als je er een paar keer samen met hem afvliegt, dan zal Verstappen stoppen met crashen en krijgt hij respect voor je. Max speelt in op de angst dat hij krankzinnig is en zal crashen als iemand hem in de weg staat."

Psycholoog

Montoya is groot fan van de rijstijl van Verstappen. De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur ziet overeenkomsten met zijn eigen rijstijl: "Ik was ook zo. Iedereen dacht dat ik dom en gek was. Ik vond het prima om te crashen, maar toen gingen mensen me ontwijken. Iedereen die Verstappen niet ontwijkt, zal crashen. Dat is prima als je de betere auto hebt, maar als je dat niet hebt en je crasht omdat het kan, zal je veel vijanden maken. Als Max het moeilijk krijgt en crasht, dan zullen coureurs hem in twijfel trekken en dan heeft hij misschien een psycholoog nodig."