Russell weigert zichzelf grote doelen te stellen

George Russell kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. Hij won twee races, en hij was sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Russell heeft heel veel zin in het aankomende seizoen, maar hij vindt het niet nuttig om doelen te stellen.

Russell reed vorig jaar een aantal sterke races. Hij wist te winnen in Oostenrijk en Las Vegas, en hij verloor zijn zege in België vanwege een diskwalificatie. Russell eindigde op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, met een aardige voorsprong op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Hamilton is vertrokken bij Mercedes, en Russell krijgt vanaf dit jaar te maken met debutant Andrea Kimi Antonelli.

Doelen

Russell zal de strijd vol aangaan. De Britse coureur heeft veel zin in het nieuwe seizoen, maar hij wil niet te hoog gaan inzetten. In een interview op de website van Mercedes kijkt hij vooruit naar het nieuwe seizoen: "Mijn doelen zijn grotendeels hetzelfde gebleven, en ook mijn benadering is niet veranderd. De Formule 1 is uniek, dus je niet echt doelen stellen. Als ik zeg dat ik dit jaar vier races wil winnen, omdat ik er vorig jaar drie won, dan ben ik niet tevreden als ik er vijf win, terwijl ik er tien kon winnen met deze auto."

Racepace

Russell kijkt dus niet naar grote doelen. De Britse coureur richt zich meer op wat kleinere doelstellingen: "Mijn doelen hebben meer te maken met details. Vorig jaar was de kwalificatie mijn kracht, maar mijn racepace was niet altijd even goed. Ik weet dat ik de snelheid heb over één rondje, maar er is geen reden waarom ik dat niet kan doorzetten naar de pace over een hele race." Russell weet heel goed wat hij moet doen: "Ik moet aan een aantal elementen gaan werken, en er zullen een aantal ander doelen bijkomen. Misschien is dat niet zichtbaar voor de fans thuis, maar het zit wel in mijn hoofd. Het mooie aan de Formule 1 is dat als je aan een nieuw jaar begint, met een nieuwe auto en nieuwe limieten, dan een kracht van vorig jaar nu misschien geen kracht is. Je moet je altijd aanpassen."