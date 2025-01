FIA zorgt voor ergernis: "Vergelijkbaar met Trump"

Autosportfederatie FIA heeft voor ergernis gezorgd met een opvallende regelwijziging. Ze hebben de sportieve regels aangepast waardoor coureurs bij wangedrag zwaarder kunnen worden bestraft. Juan Manuel Montoya begrijpt er niets van, en hij maakt een vergelijking met de Amerikaanse president Donald Trump.

De FIA heeft besloten om in te grijpen. Vorig jaar ontstond er al een flinke rel nadat Max Verstappen een taakstraf had ontvangen vanwege zijn taalgebruik tijdens een persconferentie. Dit jaar kunnen coureurs bij 'wangedrag' enorm zware straffen ontvangen. Ze kunnen zware boetes ontvangen, en bij meerdere vergrijpen kunnen ze WK-punten verliezen en worden ze mogelijk zelfs geschorst.

Schelden

De coureurs hebben nog niet gereageerd op de regelwijziging. Oud-coureur Juan Pablo Montoya doet dat wel. Hij nam het op voor Verstappen, en haalt nu uit bij CasinoApps: "Wat ik me vooraf afvraag: is dit wat de Formule 1 wil, of is het wat de FIA wil? Dat is waar het voor mij om draait, want als schelden echt zo slecht is voor de Formule 1, waarom zenden ze het dan wel uit? Dat kunnen ze gewoon tegenhouden. Als iemand scheldt over de radio, dan hebben ze gewoon de keuze om dat niet uit te zenden. Er zijn duizend gesprekken gaande tijdens zo'n race en ze kiezen er maar vijf of tien uit. Tachtig procent daarvan is dan gescheld of mensen die helemaal gek worden of heel pissig zijn, want dat doet het goed op televisie."

Kleine prinsesjes

Montoya vraagt zich dan ook af wat men nu precies wil zien. De Colombiaan reageert cynisch op de regelwijziging van de FIA: "Wil je de persoonlijkheden van de coureurs laten zien? Of wil je kleine prinsesjes zien? Wil je ruige kerels zien die boos zijn, die met passie en liefde tegen de ander vechten, die alles op het spel zetten? Of wil je liever iemand hebben die omver gereden wordt en zegt 'och jeetje, ik werd geduwd!', alsof er niets is gebeurd? Het enige wat je hiermee bereikt is dat de coureurs op dezelfde manier blijven schelden, maar dat de radio gewoon niet wordt aangezet."

Trump

De werknemers van de teams en de coureurs kunnen zwaar worden bestraft als ze wangedrag vertonen. Ook kritiek op de stewards of de wedstrijdleiding kan ze duur komen te staan. Montoya is fel: "De grote vraag is of de Formule 1 en de FIA het hier met elkaar eens zijn. Ik ben het wel eens met wat ze doen om de FIA te beschermen. Ik moet hier een beetje voorzichtig zijn, want dit is vergelijkbaar met wat Donald Trump doet met zijn decreten. Ik snap wat de FIA probeert te doen, maar je moet voorzichtig zijn."