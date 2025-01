Bottas maakt Mercedes-comeback in Australië

Valtteri Bottas is vanaf dit jaar de nieuwe reservecoureur van Mercedes. De Finse coureur zal een jaar aan de zijlijn gaan doorbrengen, maar hij zit niet stil. Hij heeft zijn eerste ritje in een Mercedes-bolide namelijk al in zijn agenda kunnen zetten.

Bottas verliet eind vorig jaar het team van Sauber. De Finse coureur kreeg geen contractverlenging, en hij moest op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Aangezien er al veel zitjes waren vergeven, was de kans klein dat Bottas op de grid zou staan in 2025. Uiteindelijk viel de keuze op een reserverol bij zijn voormalig werkgever Mercedes, Bottas hoopt in 2026 wel op de grid te staan.

Klassieke racewagen

Dit jaar zal Bottas het vooral moeten doen met demoruns. Zijn eerste afspraak als Mercedes-coureur staat nu in ieder geval vast. Bottas is namelijk toegevoegd aan de line-up van het Adelaide Motorsport Festival. Op zondag 9 maart komt Bottas in actie in Australië. De Fin is zeer populair in Australië, en hij zal op het festival plaatsnemen achter het stuur van een Mercedes 190E uit de DTM. Het is nog geen Formule 1-wagen, maar het wordt wel zijn eerste Mercedes-run van het jaar.

Race of Champions

Naast Bottas zullen er nog meer grote namen uit de Formule 1 aanwezig zijn bij het Adelaide Motorsport Festival. Ook Damon Hill, Günther Steiner, Thierry Boutsen, Alan Jones, David Brabham en Sky Sports-commentator David Croft zullen hun gezicht laten zien. Voor Bottas wordt het een druk weekend, want hij neemt ook deel aan de Race of Champions in Sydney. Op 7 en 8 maart wordt dit prestigieuze evenement gehouden in het Accor Stadium. Bottas is één van de publiekstrekkers bij het grote autosportevenement. Naast hem komen ook onder meer Sebastian Vettel, Mick Schumacher en rallygrootheid Sebastien Loeb in actie in Sydney.