'Bottas kan worden uitgeleend aan Williams en McLaren'

Valtteri Bottas is vanaf dit jaar de reservecoureur van Mercedes. De Finse coureur zal veel tijd aan de zijlijn gaan doorbrengen, maar mogelijk liggen er nog meer kansen voor hem. Mercedes kan hem mogelijk gaan uitlenen aan klantenteams McLaren en Williams.

Met Bottas heeft Mercedes een oude bekende met veel ervaring in huis gehaald. De Fin reed van 2017 tot en met 2021 voor Mercedes, en maakte daarna de overstap naar Sauber. Bij de Zwitserse renstal kreeg Bottas geen contractverlenging, waardoor hij afgelopen winter op de markt kwam. Mercedes sloeg toe, en daarmee losten ze direct een probleem op. Mick Schumacher was immers vertrokken als reservecoureur.

Rol van Schumacher

Schumacher vervulde deze rol in de afgelopen jaren. Tijdens raceweekenden was hij aanwezig op de circuits, en stond hij naast teambaas Toto Wolff in de pitbox. Schumacher wil zich nu echter gaan focussen op zijn WEC-avontuur bij Alpine. Hij was in de afgelopen jaren niet alleen de reservecoureur van Mercedes, maar ook van Williams en McLaren. Beide teams rijden met Mercedes-krachtbronnen, en als er een noodgeval was konden ze aankloppen bij Schumacher. Dat gebeurde echter niet, maar de Duitser reed wel een paar keer een test voor McLaren. Een vrije training of een invalbeurt zat er echter niet in.

Nog geen afspraken gemaakt

McLaren en Williams hebben voor 2025 nog geen reservecoureurs aangekondigd. McLaren kan gebruik gaan maken van de diensten van Patricio O'Ward, maar hij zal ook in actie moeten komen in de IndyCar. Williams heeft nog geen reservecoureur aangewezen. Volgens PlanetF1 en Speedcafe is er nog geen deal gesloten, maar kan Bottas wel beschikbaar worden gesteld voor Williams en McLaren. Het is niet uitgesloten dat Bottas een zelfde soort rol gaat krijgen als Schumacher in de afgelopen jaren. Vooralsnog ligt de Fin echter vast als exclusieve reserverijder voor Mercedes.