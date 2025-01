Norris trots op samenwerking: "Zie bij weinig teams"

Het team van McLaren beleefde vorig jaar een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Ze veroverde de constructeurstitel, en ze waren zeer duidelijk naar hun coureurs. Lando Norris kijkt terug op een opvallende teamorder, en hij denkt dat dit niet kan bij andere teams.

Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri kwamen elkaar vorig jaar meerdere keren tegen op de baan. Het leverde een aantal momenten op die breed werden uitgemeten in de media. Het meest opvallende moment vond plaats in Hongarije. Piastri leidde daar de race, maar Norris kreeg de koppositie in handen na de pitstops. McLaren wilde dat Norris zijn positie teruggaf aan Piastri, maar hij leek dit lange tijd te weigeren. Uiteindelijk ging hij toch aan de kant.

Onderliggende gedachte

Tijdens een interview met CNBC op het World Economic Forum in Davos werd Norris nogmaals geconfronteerd met deze race. Hij legde het uit: "Veel mensen raken in de war als ze alleen de radio, of een stukje van de radio horen. Ik denk dat we in een wereld leven waarin je heel makkelijk kan worden misleid als je slechts fragmenten van iets ziet. Je moet altijd het grotere plaatje begrijpen, wat er eerder is gezegd. Dat weten we alleen als team. Mensen kunnen altijd speculeren en zeggen wat ze willen, maar we zijn twee zeer competitieve coureurs die allebei willen winnen. Ik denk dat dat de onderliggende gedachte is."

Samenwerken

Volgens Norris is het heel normaal dat er felle gesprekken over de boordradio plaatsvinden: "Dat is waar we elke dag mee te maken hebben. We zijn allebei competitief. Iedereen in de Formule 1 wil elkaar verslaan. Ik ben mijn eigen individu, dus ik ga naar buiten om voor mezelf te racen en ik wil bewijzen dat ik de beste ben. Maar Oscar wil dat tegelijkertijd ook bewijzen." Norris stelt dat als men naar het grote plaatje kijkt, McLaren op de efficiëntste manier heeft samengewerkt: "Er zijn genoeg momenten geweest waarop Oscar me heeft geholpen om een race te winnen. En er zijn ook momenten waarop ik mijn steentje heb bijgedragen om Oscar te helpen. Ik denk dat je dat niet bij veel andere teams ziet, bij bijna geen enkel team."