Ferrari hint op belangrijke aankondiging

Het team van Ferrari staat momenteel in de spotlights. Met Lewis Hamilton hebben ze een nieuwe superster aan boord gehaald, en ze willen het momentum vasthouden. Ferrari stelt dat ze vandaag iets belangrijks met de rest van de wereld gaan delen.

Ferrari krijgt veel aandacht in de Formule 1-loze wintermaanden. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit kwam over van Mercedes, en begon vorige week aan zijn klus bij zijn nieuwe team. Op woensdag reed hij zijn eerste rondjes in een Ferrari tijdens een TPC-test op Ferrari's privécircuit Fiorano. De beelden van Hamilton in het scharlakenrood gingen de wereld over.

Teaser

Ferrari wil het momentum vasthouden, en ze stellen dat ze vandaag iets groots gaan onthullen. Op sociale media hebben ze een mysterieus filmpje van tien seconden gedeeld. In de korte video is te zien dat er foto's waren gemaakt van een aantal personen. De video is in zwart-wit gefilmd, maar de outfits van de modellen zijn rood. Het lijkt er dan ook op dat Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc op de foto worden gezet. De kans is groot dat het gaat om de onthulling van de nieuwe racepakken.

Livery

De nieuwe teamkleding kan een belangrijke hint geven voor het uiterlijk van de Ferrari's. Eerder lekte namelijk al uit dat Ferrari dit jaar de kleurstelling aanpast. Ze kiezen voor een andere tint rood, terwijl er ook wordt getwijfeld aan de gele accenten op de livery. Vorig jaar hadden de auto's een aantal gele details, maar de kans is aanwezig dat deze dit jaar gaan verdwijnen. Het is tevens ook de vraag wat er met de logo's van titelsponsor HP gaat gebeuren. Ferrari heeft daarnaast met IBM een nieuwe sponsor in huis gehaald, de logo's van dit bedrijf waren tijdens de TPC-test al goed zichtbaar op de auto.