'Ferrari past livery aan voor 2025'

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Met de komst van Lewis Hamilton zijn alle schijnwerpers op hen gericht. Het lijkt er op dat Ferrari de livery iets gaat aanpassen, en dat ze kiezen voor een 'intensere' rode kleur.

Ferrari wil dit jaar een gooi gaan doen naar de wereldtitels in de Formule 1. Vorig jaar verloren ze in Abu Dhabi de strijd om de constructeurstitel van McLaren, maar kenden ze wel een zeer sterk seizoen. Met Lewis Hamilton hebben ze dit jaar een absolute superster in huis gehaald, en samen met Charles Leclerc vormt hij een dream team. Het team gaat er alles aan doen om een grote stap te zetten.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer is men bij Ferrari optimistisch. Het is de verwachting dat de coureurs zich niet eerder dan 10 tot 12 januari op de fabriek melden, maar op de fabriek wordt wel hard gewerkt. Volgens het Italiaanse medium krijgen de fans tijdens het launch evenement van de Formule 1 in Londen op 18 februari een opvallende Ferrari te zien. Volgens AutoRacer kiest Ferrari vanaf volgend seizoen voor een intensere kleur rood, maar het zal niet zo extreem zijn als de livery tijdens de Toscaanse Grand Prix in 2020. Hamiltons eerste Ferrari zal er waarschijnlijk wel opvallend uitzien.