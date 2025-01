Verstappen geeft belangrijk advies aan jonge talenten

Max Verstappen is momenteel één van de beste coureurs in de Formule 1. De Nederlander wordt gezien als een natuurtalent, maar hij heeft ook oog voor de nieuwe generatie. Verstappen heeft een belangrijk advies voor de aanstormende autosporttalenten.

Verstappen is al vrijwel zijn hele leven bezig met de autosport. In 2015 maakte hij als groot talent zijn debuut in de Formule 1, en al snel groeide hij uit tot een grote naam. In 2021 pakte hij zijn eerste wereldtitel, en ook in 2022, 2023 en 2024 pakte hij het goud. Samen met zijn vrienden van Team Redline helpt hij jonge simracetalenten, terwijl hij ook in de echte wereld tips geeft aan aanstormende talenten.

Kritisch zijn

Verstappen heeft een duidelijk advies voor de jonge racetalenten van deze wereld. De viervoudig wereldkampioen deelt dat in de podcast van Track Limits: "Als team, zoals wij met Team Redline, houden we veel jong talent in de gaten. Het gaat om hard werken, en echt blijven pushen. Als je erg jong bent, heb je veel tijd. Als je zestien of zeventien bent, droom je ervan om professioneel coureur te worden, maar probeer gewoon aan je eigen vaardigheden te werken. Probeer ook kritisch te zijn naar jezelf als het niet zo goed gaat."

Omgeving

Verstappen stelt dat de omgeving ook goed moet zijn voor de getalenteerde coureurs. De Red Bull Racing-coureur vindt dat dit ook heel erg belangrijk is voor de jonge jongens en meiden: "Omring jezelf met goede mensen en blijf gewoon hard werken, op en naast de baan. Ik denk dat ik dat ook heb geleerd toen ik nog een kind was, dat je natuurlijk snel kunt zijn op een sim of in het echt, maar dat het niet alleen gaat om snel rijden. Je moet denken: 'hoe kan ik constant verbeteren? Hoe kan ik constant beter worden?'"