FIA geeft belangrijke update over Cadillac

Het team van Cadillac sloot vorig jaar een principe-akkoord met de FOM. Dat betekent dat ze vrijwel zeker op de grid staan als elfde team in 2026. De werkzaamheden zijn momenteel in volle gang, en de FIA stelt dat ze hun onderzoek bijna hebben afgerond.

Cadillac probeerde geruime tijd samen met Andretti de Formule 1 te betreden. Andretti was de kartrekker, maar de FOM zat niet te wachten op dat project. Toen General Motors het voortouw nam, kwam het project in een stroomversnelling. Rondom de Grand Prix van Las Vegas werd duidelijk dat ze vrijwel zeker groen licht zouden krijgen. Ze sloten een principe-akkoord met de FOM, en ook de FIA was fan.

Laatste fase

In principe hebben ze nog geen zekerheid, maar de definitieve goedkeuring lijkt een formaliteit te zijn. Bij de FIA zijn ze nog wat zaken aan het doornemen, en een woordvoerder laat aan de FIA weten dat ze snel met meer informatie naar buiten komen: "De FIA bekijkt momenteel de deelname van Cadillac. We zijn in de laatste fase van het due diligence-onderzoek, en we hopen het proces snel te kunnen afronden. We werken samen met de FOM om de succesvolle integratie van een elfde team in het kampioenschap te garanderen."

Planning

Cadillac zal dan nog wel een aantal stappen moeten zetten. De Amerikaanse renstal is in ieder geval hard bezig, en ze hebben al een fabriek geopend in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hebben ze al meerdere belangrijke namen aangetrokken, en wordt er al druk gespeculeerd over coureurs. De FIA heeft al een soort planning klaarstaan voor de rest van het proces: "We bevinden ons in de laatste stappen van dit proces en we verwachten binnen enkele weken tot een besluit te komen." Als alles goed gaat, verschijnen ze volgend jaar met een volledig team op de grid.