Brundle geniet van Hamilton: "Hij is al het geld nu al waard"

Lewis Hamilton is afgelopen week begonnen aan zijn nieuwe werk bij Ferrari. Het waren een aantal drukke dagen voor de zevenvoudig wereldkampioen. Volgens Martin Brundle is Hamilton nu al, al het geld waard bij Ferrari. Hij ziet het als een prachtig verhaal.

Toen Hamilton begin 2024 bekendmaakte dat hij ging overstappen naar Ferrari, zorgde dat voor veel verbazing. Niemand had verwacht dat Hamilton ooit zou vertrekken bij Mercedes. Nu is dat dus toch gebeurt, en in één week tijd is iedereen al gewend aan Hamilton in het scharlakenrood. Afgelopen woensdag reed Hamilton zijn eerste rondjes voor Ferrari tijdens een TPC-test op het circuit van Fiorano, en hij werd toegejuicht door de enthousiaste fans van de Italiaanse renstal.

Combinatie van grote namen

Martin Brundle is nu al onder de indruk van Hamilton. De Britse oud-coureur en huidig commentator spreekt zich uit bij zijn werkgever Sky Sports: "Hij is het geld nu al waard. Het zijn twee van de grootste namen uit de 75-jarige geschiedenis van de Formule 1, volgens sommigen zijn het zelfs de grootste namen. Lewis Hamilton in het scharlakenrood van het steigerende paard, dat is een buitengewoon verhaal. Het is een verhaal, een cadeautje dat ons bezig zal houden."

Vol energie

Brundle denkt dat Hamilton iets wil gaan bewijzen bij Ferrari. Zijn overstap volgt na een drietal zware jaren bij Mercedes, waarin hij alleen vorig jaar races wist te winnen. Brundle stelt dat Hamilton wel iets te bewijzen heeft aankomend seizoen in de koningsklasse: "Dit is pas Hamiltons derde team in de Formule 1. Hij wil daar laten zien dat, ondanks dat hij veertig is geworden, hij geen verleden tijd is, zoals sommige mensen vorig jaar zeiden. Hij wil laten zijn dat hij wederom de juiste keuze heeft gemaakt. Hij zal daar vol met energie aan de gang gaan."