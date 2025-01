Lawson genoot van eerste werkdag: "Heb de seat fit gedaan"

Liam Lawson is deze week officieel begonnen als Red Bull-coureur. De Nieuw-Zeelander meldde zich in Milton Keynes voor een aantal belangrijke werkzaamheden. Lawson kijkt met een goed gevoel terug op de eerste dag, en onthult dat hij een stoeltje heeft gepast.

Lawson is vanaf dit jaar de opvolger van Sergio Perez bij Red Bull. De Mexicaan kende vorig jaar een zeer teleurstellend seizoen bij Red Bull. Max Verstappen was simpelweg te snel, en Perez was op geen enkel moment in staat om de Nederlander rugdekking te geven in de titelstrijd. Het zorgde voor veel ergernis en geruchten. Eind vorig jaar nam Red Bull het besluit om Perez aan de kant te schuiven.

Eerste werkdag

Racing Bulls-coureur Lawson werd aangewezen als de opvolger van Perez. De Nieuw-Zeelander maakt al jaren onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en mocht vorig jaar in de laatst fase van het seizoen Daniel Ricciardo vervangen. Lawson maakte een gedreven indruk, en bij Red Bull hadden ze genoeg gezien. Hij meldde zich deze week voor het eerst op de fabriek in Milton Keynes, en Red Bull deelde een aantal foto's van het moment.

Seat fit

Lawson heeft genoten van zijn eerste dag in Milton Keynes. Eigenlijk was het niet zijn eerste dag, want als reservecoureur werkt hij ook samen met de mensen bij Red Bull. In een video op de sociale media van Red Bull krijgt hij de vraag wat het hoogtepunt van zijn eerste werkdag was: "Eerlijk gezegd was dat het feit dat ik iedereen weer kon zien. Het is geen nieuw team voor mij, want ik ben hier al een aantal jaren, eerst als junior en daarna als reservecoureur. Het is wel cool om iedereen weer te zien waar ik al een aantal jaren mee werk. Dat ik nu een officiële coureur ben, is leuk. Ik heb vandaag de seat fit gedaan."