Herbert ziet Hamilton grote impact maken op Ferrari

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn nieuwe klus bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werkte op woensdag zijn eerste test af, en de aandacht was groot. Johnny Herbert stelt dat de impact van Hamilton op Ferrari nu al zeer groot is.

Hamilton heeft na elf jaar afscheid genomen van Mercedes. Met zijn overstap naar Ferrari gaat hij zijn jeugddroom najagen, en hij reageerde dan ook trots op zijn eerste Ferrari-test. Op het circuit van Fiorano draaide hij op woensdag zijn eerste rondjes in een Ferrari-wagen, en dat leverde enorm veel aandacht op. Zelden kwam er zoveel publiek af op een simpele TPC-test, en Hamilton hoopt die steun om te kunnen zetten in prestaties.

Krachtige stem

Veel kenners zijn nu al onder de indruk van de prestaties van Hamilton. Dat geldt ook voor oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert. Bij Casinoutanspelpaus.io geeft hij zijn mening: "Lewis heeft zo'n krachtige stem en hij is zo'n uniek karakter. We hebben veel geluk om hem in onze sport te hebben. Ik denk dat de Formule 1 er zelf op een hele positieve manier gebruik van heeft gemaakt, en dat Mercedes hem op een geweldige manier heeft gebruikt. En van wat ik begrepen heb, is er bij Ferrari al een enorme mentaliteitsverandering nu Hamilton aan boord is gekomen."

Uitgesproken

Herbert denkt dat Hamiltons overstap ook een positieve impact gaat hebben op de Formule 1. De FIA-steward gaat verder met zijn betoog: "Het gaat om de kracht die hij altijd heeft kunnen gebruiken en het is goed van hem dat hij die gebruikt. Hij had een stille man kunnen zijn die een team binnen zou komen en niet echt veel zei. Maar dat doet hij niet: hij is uitgesproken in de cockpit en daarbuiten. De kracht die hij dit jaar naar de Formule 1 gaat brengen, zal heel, heel goed zijn. En ik denk dat dat in veel opzichten heel positief is geweest voor Mercedes."