'Bizarre regelwijziging FIA zorgt voor veel ergernis'

Autosportfederatie FIA heeft voor veel onrust gezorgd met een opvallende regelwijziging. Ze hebben de Sporting Code aangepast, waardoor coureurs nu torenhoge boetes of zelfs schorsingen kunnen krijgen bij 'wangedrag'. Het lijkt erop dat er veel irritatie is ontstaan door deze opvallende wijziging.

De FIA heeft de regels rondom het wangedrag aangepast. Vorig jaar zorgde FIA-president Mohammed Ben Sulayem al voor onrust, door te stellen dat coureurs minder moeten schelden. Vlak na zijn uitspraken ontving Max Verstappen een taakstraf, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens een persconferentie. Charles Leclerc ontving enkele weekenden later een flinke boete voor hetzelfde vergrijp.

Zware straffen

De FIA heeft de Sporting Code nu aangepast, waardoor er zware straffen kunnen worden uitgedeeld bij wangedrag. Het gaat om meerdere soorten wangedrag, waaronder het 'algemene gebruik van taal'. De FIA wil streng gaan ingrijpen, en bij een eerste overtreding krijgt een coureur een flinke boete. Bij een tweede overtreding volgt een boete én een voorwaardelijke schorsing van een maand. Als een coureur voor de derde keer de regels omtrent het wangedrag overtreedt, dan gaat het om een boete, een schorsing van een maand en aftrek van WK-punten.

Ontevredenheid

Volgens BBC Sport is er veel ergernis ontstaan door de regelwijziging. Coureursvakbond GPDA laat aan de Britse omroep weten dat ze op dit moment niet met een reactie willen komen. Geen enkele coureur heeft zich nog uitgesproken over de zaak. De BBC stelt dat een bron dicht bij een topcoureur heeft laten weten dat ze niet tevreden zijn, en dat FIA-president Ben Sulayem opereert als een 'dictator'. Volgens de BBC is er ook veel ontevredenheid binnen de FIA. Veel mensen binnen de autosportfederatie zouden tegen de regelwijziging zijn. Een bron liet aan de BBC weten dat het besluit zou zijn genomen na e-voting, en dat er geen overleg is geweest met belanghebbenden, de GPDA of de coureurscommissie van de FIA.