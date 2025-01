Brundle twijfelt aan Hamilton: "Beste ligt achter hem"

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn periode bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werkte afgelopen week zijn eerste test af, en zorgde voor een gekte in Italië. Martin Brundle denkt dat Hamilton nog wel kan winnen, maar dat zijn beste tijd wel achter hem ligt.

Hamilton heeft na elf jaar afscheid genomen van Mercedes. Op zijn veertigste gaat Hamilton een nieuwe uitdaging aan, en hij gaat op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Het goede gevoel is in ieder geval aanwezig, met een grote glimlach werkte Hamilton zijn eerste Ferrari-test af, en hij kreeg een soort heldenontvangst van de Tifosi in Maranello. De verwachtingen zijn hoog, en Hamilton moet nu gaan presteren.

Buitengewoon goed

Het is de vraag of Hamilton echt kan schitteren in dienst van Ferrari. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle denkt dat de snelheid er nog is, zo laat hij weten aan zijn werkgever Sky Sports: "Denk bijvoorbeeld aan Silverstone vorig jaar. Toen had hij de kans op de Grand Prix van Groot-Brittannië te winnen en dat deed hij. Hij won in Spa, maar daar had hij een beetje geluk omdat George werd gediskwalificeerd. Lewis was tijdens de trainingen in Las Vegas buitengewoon. Hij verprutste het tijdens de kwalificatie, iets wat hij vroeger niet zo vaak deed, maar was vervolgens weer buitengewoon goed in de race."

Scherpte verloren

Brundle twijfelt echter of Hamilton nog het heilige vuur heeft. De gewaardeerde Britse commentator gaat verder met zijn verhaal: "Denk ik dat het beste van Hamilton voor of achter hem ligt? Ik denk dat het achter hem ligt. Ik denk dat hij met het ouder worden zijn scherpte heeft verloren, zoals dat bij iedereen gebeurt. Soms komt hij in de problemen. Vroeger kwam hij altijd naar voren, nu niet meer. Of hij maakt een fout in de kwalificatie. Ik denk dat Hamilton op 97 procent van zijn capaciteit nog steeds genoeg is in een winnende auto, en hij heeft alle ervaring."