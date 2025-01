Leclerc genoot van eerste Ferrari-meters van Hamilton

Charles Leclerc reed gisteren zijn eerste rondjes van 2025. De Monegask werkte een TPC-test af op het circuit van Fiorano, al ging alle aandacht vooral uit naar zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc had genoten van zijn rondjes en de enorme aandacht.

In Italië gaat het al dagen over Lewis Hamilton. Alles wat de Britse zevenvoudig wereldkampioen doet bij Ferrari zorgt voor headlines en nieuws. Hamilton kwam gisteren voor het eerst de baan in een Ferrari-bolide. In de ochtendmist draaide hij zijn eerste rondjes, en ontving hij applaus van de aanwezige fans. In de middag was het de beurt aan Leclerc, en ook hij kon rekenen op een staande ovatie. Hij draaide vervolgens een donut voor de fans.

Geweldig gevoel

De Monegask is blij dat hij weer plaats heeft genomen achter het stuur van een Formule 1-wagen. Hij heeft er enorm van genoten, zo laat hij weten in een persbericht van Ferrari: "De eerste dag terug achter het stuur is altijd een geweldig gevoel na de vakantie. Het is fijn om weer terug te zijn op de baan, en om zoveel fans te zien die allemaal naar ons zijn komen kijken. Het feit dat we al deze opwinding rondom het team voelen, werkt motiverend. Het was een goede dag, ook al was het aan het regenen toen ik reed."

Hamilton

Leclerc heeft ook genoten van het feit dat zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton heeft gereden. Het was een moment dat veel Ferrari-fans niet snel zullen vergeten, en ook Leclerc was onder de indruk: "Natuurlijk was het leuk om Lewis zijn eerste rondjes in een Ferrari te zien rijden, dat was een speciaal moment voor hem en ook voor het team. Ik kijk er nu naar uit om volgende week weer in de auto te stappen, en om echt te gaan beginnen met het voorbereiden op het aankomende seizoen."