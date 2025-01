Komst Newey doet Alonso dromen van derde wereldtitel

Fernando Alonso droomt nog altijd van een derde wereldtitel. De Spanjaard geeft zijn droom niet zomaar op, en hij ziet kansen voor 2026. Alonso is opgewekt, en hij wijst naar de komst van topontwerper Adrian Newey. Hij kan het team gaan helpen in de jacht op het ultieme doel.

Aston Martin is een zeer ambitieus team. Ze willen wereldkampioen worden, en daarvoor halen ze de beste mensen binnen. De komst van Fernando Alonso was opvallend, maar in dienst van de Britse renstal bewees de tweevoudig wereldkampioen dat hij nog altijd het heilige vuur heeft. Aston Martin trok Honda aan als motorpartner voor 2026, heeft met Aramco een megasponsor in huis en als klap op de vuurpijl namen ze ook de legendarische ontwerper Adrian Newey over van Red Bull.

Wereldtitel

De ervaren Alonso droomt van zijn derde titel. De Spanjaard maakt daar geen geheim van in gesprek met DAZN: "In 2026 krijgen we natuurlijk nieuwe regels en Adrian Newey voegt zich vanaf april bij ons project. We moeten dus eigenlijk wel enthousiast zijn voor een goed jaar, waarin we misschien zelf een wereldtitel kunnen winnen. Dat zijn grote woorden, maar de verwachtingen zijn hoog. Ik weet ook dat dat zo zal zijn, want we zitten in het voorseizoen van 2026 en de presentatie van die bolide komt ook steeds dichterbij."

Dromen

De meeste dromen zijn bedrog, maar Alonso denkt dat deze droom echt werkelijkheid kan worden. Als hij de vraag krijgt of het echt mogelijk is, is hij duidelijk: "Nieuwe reglementen, Adrian Newey, Fernando Alonso... Ik weet al welke vragen jullie mij gaan stellen! 'Kunnen we dromen van een kampioenschap?' Die vraag zou ik als buitenstaander ook gaan stellen, als ik Newey naar een ander team zou zien overstappen!" Newey is overigens niet de enige grote naam die overstapt, Aston Martin heeft ook Enrico Cardile overgenomen van Ferrari.