"Herbert verwacht niet dat Red Bull-kunststukje kan evenaren"

Max Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij begon sterk aan het seizoen, en zijn team Red Bull was ijzersterk. Na de race in Miami kwam hier een einde aan, en Johnny Herbert denkt dat een soortgelijke seizoenstart niet zal plaatsvinden in 2025.

Verstappen begon vorig jaar goed aan het seizoen. Hij won de eerste race in Bahrein, en won vervolgens alleen niet in Australië door een uitvalbeurt. De Grand Prix van Miami was vervolgens het omslagpunt, en de concurrentie reed in de races daarna het gat dicht. Verstappen wist nog een aantal keren te winnen, en zijn voorsprong was uiteindelijk groot genoeg om zijn titel te prolongeren in Las Vegas.

Herhaling

Johnny Herbert denkt dat een soortgelijk scenario niet gaat plaatsvinden in het aankomende seizoen. De oud-coureur en huidig FIA-steward geeft zijn mening over deze zaak bij Casinoutanspelpaus.io: "Verwacht ik dat een specifiek team het seizoen zo sterk begint zoals Red Bull en Max dat vorig jaar deden? Waarschijnlijk niet. Ik zou verwachten dat McLaren sterk start, maar ik herinner me ook het begin van vorig jaar. Toen sloten ze het jaar ervoor sterk af, maar ze wisten die lijn niet door te trekken en Red Bull kreeg de overhand."

Grote voorsprong

Red Bull verloor wel de constructeurstitel aan McLaren, maar de titel van Verstappen was ook veel waard. FIA-steward Herbert stelt dan ook dat ze bij McLaren nog niet opgewassen waren tegen Verstappen: "Dit is waarom Red Bull en Max kampioen werden, omdat ze heel erg sterk begonnen, zelfs met een zwakkere fase in het midden van het seizoen. Dat maakte echter niet uit, want ze hadden al een grote voorsprong in punten opgebouwd, en daarna was het McLaren dat in de achtervolging moest." Herbert heeft veel zin in het komende seizoen: "Er komen zoveel prachtige verhalen dit jaar, met Lewis bij Ferrari. Dit is het perfecte scenario voor Lewis, voor Vasseur en misschien ook voor Charles Leclerc."