Ook Leclerc rijdt eerste kilometers van 2025

Het is een drukke dag voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal werkt vandaag een TPC-test af op hun privécircuit Fiorano. Lewis Hamilton stond in het middelpunt van de aandacht, maar ook Charles Leclerc maakt vandaag meters. Hij heeft inmiddels plaatsgenomen achter het stuur van de Ferrari.

Hamilton maakte vanochtend zijn eerste meters van het jaar. Het was zijn debuut voor Ferrari, en het zorgde voor een enorme gekte. Honderden fans, meerdere cameraploegen en fotografen waren afgereisd naar Maranello om het historische moment vast te leggen. Hamilton reed vanochtend de nodige meters, maar zijn testdag zit er nu op. Hij heeft het stuur overgedragen aan zijn gloednieuwe teamgenoot Charles Leclerc.

Ontvangst

Hamilton nam aan het einde van de ochtend de tijd voor de fans. Na zijn laatste rondjes stapte hij in een Alfa Romeo-straatauto. Deze bracht hem naar de rand van de baan, waar hij zwaaide naar de aanwezige fans. Hij bedankte hen voor hun aanwezigheid, maar veel fans bleven nog even hangen. Ook Leclerc is namelijk de baan opgegaan, en hij kreeg een hartelijke ontvangst van de aanwezige Tifosi.

Donuts

Op de eerste beelden is te zien hoe Leclerc tijdens zijn eerste rondjes zwaait naar de aanwezige fans. Enkele minuten later draaide hij zelfs een paar donuts voor de aanwezige fans. Voor Leclerc zijn het zijn eerste kilometers tijdens een TPC-test van het jaar. Elke coureur mag dit jaar in totaal 1000 TPC-kilometers afwerken, en deze week komen er veel coureurs in actie. Op het circuit van Imola werken Racing Bulls en Sauber een test af, en vorige week was het team van Haas aanwezig op het circuit van Jerez in Spanje. De kans is aanwezig dat Ferrari in de komende weken nog een aantal tests gaat afwerken met Hamilton en Leclerc.