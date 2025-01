Herbert wijst naar Red Bull: "Ze weten wat mis is gegaan"

Max Verstappen en Red Bull Racing kenden vorig jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Red Bull verloor de constructeurstitel, terwijl Verstappen zijn titel prolongeerde. Johnny Herbert ziet kansen voor Red Bull, en hij wijst een groot positief punt aan voor het team.

Red Bull verspeelde vorig jaar hun koppositie in de Formule 1. Ze kampten met balansproblemen en zagen Ferrari en McLaren langszij komen. Daarnaast was ook het team van Mercedes een aantal weekenden sneller dan Red Bull. Verstappen was kritisch en hij wilde verbetering zien. Aan het einde van het seizoen ging het weer iets beter en wist Verstappen te winnen in Brazilië en Qatar.

Positief

Het is de verwachting dat ze aankomend seizoen met Ferrari, McLaren en Mercedes gaan vechten. Oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert wordt door CasinoUtanSpelpaus gevraagd naar de kans van Red Bull: "Het enige positieve voor Red Bull na 2024, is hoe ze het seizoen zijn geëindigd. Om eerlijk te zijn eindigden ze het seizoen vrij sterk en waren ze een team om rekening mee te houden. Maar we zagen het bij Lando Norris: hij was nog steeds in staat Max te verslaan. Red Bull weet met het ingaan van het nieuwe seizoen wat er mis is gegaan."

Mercedes

Herbert ziet overeenkomsten tussen de huidige situatie van Red Bull, en die van Mercedes een paar jaar geleden. De Britse steward gaat verder met zijn verhaal: "Ik kan me nog herinneren dat Mercedes het hier een paar jaar geleden over had: 'We weten waar het fout ging met het ontwerp van de auto'. De resultaten lieten zien dat ze niet helemaal wisten wat er aan de hand was. Je kunt al die dingen zeggen, maar het bewijs zal pas echt komen als de wielen gaan rollen tijdens de testdagen, en al helemaal als we aankomen in Australië."