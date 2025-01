Alpine ziet 2026 als het jaar van de waarheid

Het team van Alpine wil gaan terugslaan in de Formule 1. Na een teleurstellend seizoen in 2024, willen ze in de komende jaren de stap naar de top gaan zetten. David Sanchez erkent dat 2026 het jaar van de waarheid gaat worden voor de Franse renstal.

Alpine kende vorig jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Meerdere kopstukken verlieten het team, de prestaties vielen tegen en de coureurs raakten elkaar. Alpine voerde een aantal belangrijke veranderingen door binnen het team. Oliver Oakes werd aangesteld als de nieuwe teambaas, en Flavio Briatore werd aangesteld als speciaal adviseur. Daarnaast stopt Alpine na dit seizoen met hun eigen motorproject, en gaan ze vanaf 2026 met Mercedes-krachtbronnen rijden.

Krachtbronnen

In 2026 gaan er tevens nieuwe reglementen gelden in de Formule 1. Dit biedt kansen, en technisch directeur David Sanchez geeft bij Motorsport.com aan dat ze niets meer hebben om zich achter te verschuilen: "Het maakt niet uit of je een klantenteam of een fabrieksteam bent, want de motoren moeten dezelfde prestaties hebben. Het is dus geen kwestie meer dat een fabrieksteam meer uit de krachtbron kan halen. Wat betreft montage en integratie geldt dat alle motoren tegenwoordig erg goed verpakt zijn."

Klantenteams

Technisch directeur Sanchez ziet dat er nog meer zaken gaan veranderen. Het Alpine-kopstuk is duidelijk en gaat verder met zijn betoog: "En door hoe de aerodynamische regels zijn opgesteld, zijn er een paar legaliteitskaders die opzettelijk groot genoeg zijn om de ene motorfabrikant niet meer te bevoordelen dan de andere. Ik denk dat je nu als klantenteam heel erg goed kan zijn, ongeacht de motor die je in de auto hebt."

Jaar van de waarheid

Sanchez ziet dan ook kansen voor Alpine. Gevraagd of 2026 het jaar van de waarheid gaat worden voor Alpine, reageert de technisch directeur bevestigend: "Ja. Als ik nu kijk naar hoe we ons voorbereiden op 2026, dan zie ik geen enkele fundamentele zwakte die we meenemen naar 2026 en die ons zou kunnen tegenhouden. Ik denk dus dat we 2026 kunnen aanvliegen om goed te presteren." Het wordt belangrijk om de aandacht goed te verdelen tussen 2025 en 2026, en volgens Sanchez ligt er daarvoor een plan klaar: "Je weet het nooit honderd procent zeker dat het niet verandert door de resultaten. We hopen dat we kunnen vasthouden aan onze strategie, zodat we niet voor verrassingen komen te staan."