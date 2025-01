Racing Bulls steekt de draak met Hamilton-aankondiging

Lewis Hamilton kende vandaag zijn eerste werkdag bij Ferrari. De Brit meldde zich vanochtend in Maranello, waar hij direct poseerde voor een aantal foto's. Deze foto's gingen direct het internet over, en bij Racing Bulls konden ze het niet laten om met een reactie te komen.

Hamilton maakte vanochtend veel indruk met zijn eerste foto's bij Ferrari. Hij had zijn netste pak aangetrokken voor de foto's, en hij poseerde met een lange jas over zijn schouders. Met zijn favoriet Ferrari-sportwagen naast zich liet Hamilton zich vastleggen, en deze beelden gingen direct de wereld rond. Fans en kenners reageerden enthousiast, en ook bij de concurrentie zagen ze de foto's voorbij komen.

Jas

Bij Racing Bulls besloten ze direct te reageren met een briljante photoshop. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull deelde namelijk een opvallende foto van debutant Isack Hadjar. De Fransman was te zien op een foto waar hij staat voor de fabriek van Racing Bulls. Hij was het beeld ingeplakt, en de creatieve mensen van Racing Bulls legden digitaal ook eventjes de jas van Hamilton op Hadjars schouders. De bijgevoegde tekst was een directe verwijzing naar Hamiltons Instagram-post van vanochtend.

Testdagen

Hamilton en Hadjar gaan deze week allebei voor het eerst de baan op. Het is de verwachting dat Hamilton later deze week in actie komt tijdens een test op Ferrari's privécircuit Fiorano. Ook Hadjar zal veel meters gaan maken, want Racing Bulls heeft een driedaagse testweek op het circuit van Imola gepland. Tijdens deze TPC-test komen Hadjar en zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda allebei in actie. Het is nog niet duidelijk hoe de verdeling van de dagen eruit komt te zien. Hadjar zal volgende maand ook kennismaken met zijn nieuwe auto, tijdens een filmdag. Ook Hamilton krijgt die eer, aangezien Ferrari een shakedown heeft ingepland op hun eigen circuit Fiorano.