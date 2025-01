Williams verwacht geen politieke spelletjes van Sainz en Albon

Het team van Williams beschikt dit jaar over de diensten van Carlos Sainz en Alexander Albon. De vraag is hoe deze twee coureurs het gaan doen als elkaars teamgenoten. Teambaas James Vowles verwacht geen politieke spelletjes, hij verwacht dat zijn coureurs zich gaan focussen op de prestaties.

Sainz komt over van Ferrari, en bij Williams gaat hij zich storten op een nieuwe uitdaging. Hij was in de afgelopen jaren één van de beste coureurs van de Formule 1, en nu gaat hij rijden voor een team dat ver is teruggezakt. Veel mensen vragen zich af hoe Sainz dit gaat doen naast Albon. De Thai wordt ook gezien als een topcoureur, en ze kunnen elkaar het leven zuur gaan maken.

Politieke spelletjes

Williams-teambaas James Vowles verwacht dat er weinig problemen zullen ontstaan tussen de twee coureurs. Hij verwacht geen politieke spelletjes, zo legt hij uit in gesprek met Motorsport.com: "Eén van de geweldige dingen van Carlos en Alex is dat ze allebei geen politieke spelletjes spelen. Ze willen gewoon dat de auto snel is, en ze willen goed mogelijk presteren binnen deze omgeving."

2026

Vowles stelt dat beide coureurs zeer goed weten wat ze kunnen verwachten. Het is voor hem het allerbelangrijkste dat ze het team weer terug kunnen brengen naar de top: "Ze kennen allebei de uitdagingen van 2025, maar het belangrijkste is dat we vooruit moeten kijken naar wat we hebben in 2026. Wat ik verwacht is dat we inzichten krijgen gedurende de week over waar we sterk zijn, ik wat ik al geloof en waar Alex ook in gelooft. Wat ik verwacht is leiderschap waarbij met een paar woorden het team in de juiste richting kan worden geduwd, terwijl we als organisatie voorwaarts blijven bewegen. Wat ik verwacht is dat een individu alles zal geven als de race begint, want we zijn hier om dit team succesvol te maken."