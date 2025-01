Verstappen wijst favoriet race uit F1-loopbaan aan

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlander heeft een aantal zeer sterke jaren achter de rug. Hij wist een grote hoeveelheid races te winnen en veel records te breken, maar toch vindt hij het lastig om een favoriete race aan te wijzen.

Verstappen reed tot nu toe 209 Grands Prix in zijn Formule 1-loopbaan. Hij veroverde vier wereldtitels, en hij maakte zeer veel indruk. Vorig jaar moest hij hard vechten voor zijn titel, maar ver voor het einde van het seizoen had hij zich al gekroond tot wereldkampioen. In totaal heeft hij nu 63 Grands Prix gewonnen, en slechts twee coureurs hebben meer races gewonnen in de geschiedenis van de Formule 1.

Lastige keuze

Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de 24 uur van Daytona op iRacing. Voordat Verstappen in actie kwam, beantwoordde hij op het Twitch-kanaal van Team Redline een aantal vragen van de kijkers. Als Verstappen wordt gevraagd naar zijn favoriete race, moet hij diep nadenken: "Dit is een lastige keuze. Ik herinner me ze niet eens allemaal meer. Mijn eerste overwinning was natuurlijk erg emotioneel. Maar ook het winnen van mijn eerste kampioenschap is een mijlpaal die ongelooflijk belangrijk was. Dat hoort bij je favoriete races. Maar tegelijkertijd geldt dat ook voor het winnen van een race met een grote voorsprong, zoals in Hongarije of Oostenrijk, waar alles het hele weekend perfect verloopt. Dat kan ook voor veel voldoening zorgen."

Brazilië

Vorig jaar reed Verstappen ook een aantal zeer sterke races. Met zijn overwinning in Brazilië maakte hij veel indruk, en hij is er zelf ook enorm trots op: "We mogen Brazilië 2024 niet vergeten, want dat was een enorm belangrijke overwinning in die fase van het seizoen. Maar het was een stressvolle race vanuit het achterveld in de regen. Natuurlijk was het na afloop wel genieten, maar tijdens de race was het vooral stressvol, omdat je niet wil crashen."