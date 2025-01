Oud-wereldkampioen hekelt F1-puntensysteem: "Verschrikkelijk en ouderwets"

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve zou graag een ander puntensysteem in de Formule 1 willen zien. Hij is een voorstander van een Amerikaans puntensysteem, waarbij alle coureurs punten kunnen verdienen.

Het puntensysteem in de Formule 1 is door de jaren heen flink veranderd, maar inmiddels doet de koningsklasse van de autosport het toch al een behoorlijke tijd met de huidige puntentelling. Vanaf het Formule 1-seizoen 2010 is het namelijk al zo dat de eerste tien coureurs met punten beloond worden.

De winnaar ontvangt 25 punten, de nummer twee 18 en de nummer drie 15. De nummers vier tot een met negen verdienen respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4 en 2 punten, terwijl de rijder die als tiende over de finish komt 1 puntje in de wacht sleept.

Voorstel kleinere teams afgewezen

De kleinere F1-teams kwamen afgelopen jaar met een idee om het puntensysteem te veranderen vanaf het Formule 1-seizoen 2025. Zij kwamen met een voorstel om niet de eerste tien, maar de eerste twaalf rijders met punten te gaan belonen. Op deze manier zou er meer strijd komen voor de lagere posities en hebben de kleinere teams ook meer kans om punten te scoren.

Vorig jaar juli werd dit idee besproken en voorgelegd tijdens een vergadering van de F1-commissie in Londen. Daar werd unaniem tegen gestemd, waardoor alleen de eerste tien coureurs punten zullen blijven scoren.

"Het puntensysteem is echt verschrikkelijk"

Eerder gaven voormalig F1-teambaas Eddie Jordan en oud-Red Bull-coureur David Coulthard al aan fel tegen een wijziging van het puntensysteem te zijn, maar daar denkt Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, anders over.

"Ja, ik zou het puntensysteem veranderen", zo vertelt de Canadees in gesprek met Action Network. "Het puntensysteem is verschrikkelijk, het is echt ouderwets. Het is te gewogen op de winnaar. En de helft van het veld scoort geen punten. Dus je ziet ze als gekken vechten om de vijftiende plaats."

Amerikaans puntensysteem

Maar wat zou de winnaar dan moeten verdienen? Slechts 15 punten? "Wie weet, maar in ieder geval zou degene die als laatst finisht of iemand die zich kwalificeert een punt moeten krijgen. Dus de nummer twintig krijgt een punt. Iemand die vijftien races heeft gedaan en zich vijftien keer heeft gekwalificeerd, zou meer punten moeten hebben dan iemand die twee keer als laatste finisht", stelt de voormalig wereldkampioen, die graag een Amerikaans puntensysteem zou willen zien, waarbij iedereen punten krijgt. "Ik denk dat dat meer het Amerikaanse systeem is, waarbij elke kleine stap iets waard is om voor te vechten. Dat zou een volledige herziening van het puntensysteem zijn."

Maar ziet de Canadees dat ook gebeuren? "Ik kan me niet voorstellen dat het in die mate gaat gebeuren", aldus Villeneuve. "Je weet dat F1 het heel moeilijk heeft om zich aan te passen en te moderniseren in die zin. Er is veel old school, en ik ben er een die deel uitmaakt van de old school. Ik heb vaak moeite met veel modernisering van dit soort regels, maar het puntensysteem is al veel te lang ouderwets."