Jordan fel tegen wijziging F1-puntensysteem: "Complete onzin"

Vorig jaar stemde de F1-commissie unaniem tegen het voorstel van kleinere F1-teams om het puntensysteem in de koningsklasse aan te passen, maar met de komst van Cadillac zou er in de toekomst nog een dergelijk voorstel kunnen komen. David Coulthard en Eddie Jordan zijn er in ieder geval fel op tegen.

Het puntensysteem in de Formule 1 is sinds het ontstaan van de sport - in de jaren '50 van de vorige eeuw - meermaals op de schop gegaan. Tijdens de eerste jaren van de koningsklasse van de autosport ontvingen alleen de eerste vijf coureurs punten. Vanaf 1960 tot en met 2002 scoorden de eerste zes coureurs punten, en vanaf 2003 tot en met 2009 gingen alleen de eerste acht coureurs met punten aan de haal. Sinds 2010 is dit echter weer veranderd. Vanaf dat Formule 1-seizoen worden de eerste tien coureurs met punten beloond. De winnaar krijgt 25 punten, de nummer twee achttien, de nummer drie vijftien. De rijders daarachter verdienen respectievelijk 12, 10, 8, 6, 4 en 2 punten, terwijl de rijder die als tiende over de eindstreep komt 1 punt in de wacht sleept.

Dit puntensysteem is nog altijd van kracht in de Formule 1, maar daar wilden de kleinere teams verandering in gaan brengen. Zij kwamen namelijk met een voorstel om de eerste twaalf coureurs te belonen met punten, want dan zou er meer strijd komen voor de lagere posities. Vorig jaar juli werd dit idee besproken en voorgelegd tijdens een vergadering van de F1-commissie in Londen. Daar werd unaniem tegen gestemd, waardoor alleen de eerste tien coureurs punten zullen blijven scoren.

"We willen iedereen buiten de top tien krediet geven"

Nu Cadillac volgend jaar de Formule 1 zal betreden als elfde team, is het mogelijk dat de kleinere teams opnieuw een wijziging van het puntensysteem voor zullen stellen. Daar zouden voormalig F1-coureur David Coulthard en voormalig F1-teambaas Eddie Jordan echter fel op tegen zijn.

"In mijn tijd kregen alleen de eerste zes punten", zo vertelt Coulthard in de Formula For Success-podcast, die hij samen met Eddie Jordan heeft. "Het was wat het was, en vandaag is het wat het is, en je kunt dingen blijven veranderen en het verandert fundamenteel niets. Het belangrijkste is de winnaar. Wie weet nog wie er vierde werd? Je weet misschien nog net wie er tweede en derde werden. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van het verspreiden van financiële liefde, omdat we iedereen buiten de top tien krediet willen geven."

"Ik ben absoluut tegen punten voor de tiende plaats"

Vervolgens vraagt de voormalig Red Bull-rijder aan Jordan wat hij ervan vindt. De Ier geeft aan het roerend eens te zijn met Coulthard. "Wij zijn het hier 100 procent eens. Voor mij is het in sommige gevallen een ware vreugde als je als tweede eindigt, als je het nog nooit eerder bent geworden of als je niet regelmatig voorin meestrijdt. Maar in werkelijkheid ben je de eerste van de verliezers", stelt Jordan. "Er is een winnaar, en de nummer twee is de eerste verliezer, en dan is er de tweede van de verliezers en de derde van de verliezers. Dat is hoe ik het zie. Als je in het leven concurreert, en op elk gebied concurreert, is er een drang onder ons, en die competitieve drang is om te winnen. Zolang je het niet je hele lichaam en je hele betekenis voor het leven laat overheersen en je het neemt zoals het is, dan is winnen zo belangrijk. Ik ben absoluut tegen punten voor de tiende plaats."

Aspiraties & drive

De voormalig F1-teambaas geeft ook aan dat coureurs extra gemotiveerd kunnen raken als er maar weinig rijders zijn die punten kunnen scoren. Hij haalt ook een voorbeeld aan van zijn tijd in de koningsklasse. "Ik herinner me nog dat Ralf Schumacher als zesde eindigde in een Jordan-auto. Ik zei tegen hem: 'Als je vandaag geen punten scoort – alleen de top zes kreeg punten – dan ben je geschiedenis, dan ben je adios, dan ben je weg en word je ontslagen’. En wat gebeurde er? Hij werd zesde. Zou hij zesde zijn geworden als de top tien punten kreeg? Ik denk het niet. Dus ik zeg dat de aspiraties en de drive om bij de beste zes te eindigen, zo belangrijk zijn. Ik ben absoluut tegen dit gezeur met punten tot en met de twaalfde plaats. Ze geven straks punten aan iedereen op de grid. Het is complete onzin."