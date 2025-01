Coulthard ziet goede ontwikkeling: "Anders gaat de sport niet vooruit"

David Coulthard vindt het een goede ontwikkeling dat de Formule 1-teams voor het aankomende seizoen veelal hebben gekozen voor jonge talenten. Deze zullen er volgens de Schot echter wel direct moeten staan.

Terwijl toptalenten Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in 2007 hun debuut in de Formule 1 maakten, duurde het lang voor het volgende toptalent de Formule 1 binnentrad. In 2015 ging Max Verstappen namelijk bij Toro Rosso rijden, wat achteraf gezien de volgende wereldkampioen in de koningsklasse bleek te zijn.

Daarna promoveerden ook toptalenten Charles Leclerc (2018), George Russell (2019) en Lando Norris (2019) naar de Formule 1, maar sindsdien zijn er weinig (top)talenten doorgebroken. Oscar Piastri, de F2-kampioen van 2021, is sindsdien de enige rijder die een mogelijke wereldkampioen in spé kan zijn, maar verder is het de afgelopen jaren erg karig geweest.

Weinig (top)talenten die doorbreken

Dat had gedeeltelijk te maken met de Formule 1-teams. De meeste renstallen leken vaker te kiezen voor routiniers en rijders met veel geld, waar mogelijke talenten als Théo Pourchaire en Felipe Drugovich (de F2-kampioenen van 2023 en 2022) de dupe van werden. Beide rijders konden zodoende niet doorstromen naar de koningsklasse en daar heeft de Formule 1 ook veel kritiek op gehad.

Aan de andere kant bleken andere 'talenten' die doorstroomden naar de F1 ook geen hoogvliegers te zijn. Zo presteerden F2-kampioenen Mick Schumacher en Nyck de Vries ver ondermaats in de koningsklasse. Bovendien bleken Guanyu Zhou, Nicholas Latifi en Logan Sargeant, die alle drie in de F2 ook een keer in de top vier van het kampioenschap eindigden en door een zak geld in de F1 belandden, ook geen talenten te zijn.

Zes coureurs onder de 23 weten zitje te bemachtigen

Hierdoor zijn er de laatste jaren maar weinig talenten doorgebroken die de gevestigde orde in de toekomst mogelijk kunnen gaan uitdagen, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

Oudere rijders als Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sergio Perez en Kevin Magnussen moesten plaatsmaken en zullen vervangen gaan worden door jonge rijders. Volgend jaar zullen zes coureurs van 22 of jonger voor het eerst een geheel seizoen in de Formule 1 gaan afwerken, te weten: Jack Doohan, F2-kampioen Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman en Liam Lawson.

Voormalig F1-coureur David Coulthard vindt dit een goede ontwikkeling. "Als je geen jonge coureurs zoals Max Verstappen, die als 17-jarige naar de Formule 1 werd gehaald, of de andere jonge talenten die opkwamen en inmiddels volwassen en midden twintig zijn, naar de Formule 1 haalt, dan gaat de sport ook niet vooruit", stelt de Schot in de podcast Formula For Success. "Ik vind het persoonlijk dus goed dat we nieuwe jongens op de grid hebben."

"Dit onderscheidt buitengewone coureurs van een gemiddelde F1-rijder"

Volgens de 13-voudig GP-winnaar zullen we ook snel gaan zien wie van de nieuwe coureurs een absoluut toptalent is en wie niet meer dan een gemiddelde F1-coureur is. "Voor mij is het heel simpel: je hebt de snelheid, of je hebt het niet. Als je kijkt naar Max, Lewis en Ayrton, of de andere absolute topcoureurs, kwamen zij de sport binnen en waren ze direct snel. Zij waren bij hun debuut geen seconde langzamer dan hun teamgenoot, en worden vanaf dat punt dan langzaam sneller. Ze hebben die pure snelheid. Dit onderscheidt de buitengewone coureurs van de gemiddelde F1-rijders."

Presteren

Het is dan ook belangrijk dat de zes 'rookies' direct presteren, stelt de Schot. "Het is één om een snelle ronde te rijden, maar om een heel GP-weekend constant te zijn, is een totaal andere uitdaging. De debutanten moeten direct gaan presteren. Mensen kunnen wel zeggen dat ze hun eerste seizoen ingaan, maar de snelheid moet je niet negeren. Ze moeten laten zien dat ze hier thuishoren."