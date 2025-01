Horner kijkt naar problemen: "Perfecte storm"

Het team van Red Bull Racing verloor vorig jaar veel terrein op de concurrentie. Ze kampten met de nodige problemen, en het duurde lang voordat ze met oplossingen kwamen. Christian Horner wijst naar de verouderde faciliteiten, en omschrijft de situatie als een 'perfecte storm'.

Red Bull zakte in 2024 ver terug. De auto deed niet wat de coureurs wilden, en ze werden ingehaald door Ferrari en McLaren. Red Bull moest op zoek gaan naar oplossingen, en dat nam veel tijd in beslag. Daarnaast was het team ook bezig met het vernieuwen van de faciliteiten. Het team is bezig met het proces van het bouwen van een nieuwe windtunnel. Het huidige exemplaar is flink verouderd, en dit speelde ook een rol bij de problemen.

Windtunnel

Red Bull-teambaas Christian Horner doet daar ook niet zo geheimzinnig over. De verouderde windtunnel en de problemen op de baan kwamen samen, zo legt Horner uit bij PlanetF1: "Ja, ik denk dat het waarschijnlijk de perfecte storm was. Natuurlijk, als je de limieten van de regels gaat opzoeken met deze stabiliteit, dan is de winst eindig. Ik denk dat we misschien de limieten van onze windtunnel hebben bereikt. Het voelde op een gegeven moment alsof er iets was veranderd met de banden, maar iedereen had dezelfde banden. Pirelli stelde ook dat dit niet het geval was, dus we bleven doorploeteren en hard werken."

Aanpassingen

Horner zag wel dat Red Bull op een gegeven moment stappen begon te zetten. In de laatste fase van het seizoen was Max Verstappen in staat om weer te presteren. Horner gaat verder met zijn betoog en wijst naar de momenten dat het beter ging: "Tegen de tijd dat we in Austin aankwamen om de sprintpole, de sprintzege te pakken, en we de pole hadden moeten pakken, werden we derde in de race... Zelfs in Singapore waren we al bezig met het aanpakken van een aantal van de problemen."