Bottas hoopt dat Mercedes-connecties kansen op zitje in '26 vergroten

Valtteri Bottas zal aankomend seizoen bij Mercedes de rol van reserverijder op zich gaan nemen. De Fin, die nog altijd hoopt op een terug in de Formule 1 in 2026 als coureur, hoopt dat de Mercedes-connecties hem ook een grotere kans geven op een zitje in '26.

De 35-jarige Valtteri Bottas zal het Formule 1-seizoen 2024 snel willen vergeten. De Fin, die twaalf seizoenen in de koningsklasse heeft gereden, eindigde voor het eerst in zijn carrière op nul punten. Het was dan ook geen verrassing dat Sauber, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, besloot om het contract van de man uit Nastola niet te verlengen.

Gesprek met GM

Na drie seizoenen in dienst van de formatie uit Hinwil moest Bottas dus op zoek naar een ander zitje. Voor 2025 heeft hij geen zitje op de grid weten te bemachtigen, maar de Fin hoopt nog altijd op een terugkeer in de Formule 1 in 2026. Hij heeft er dan ook geen gras over laten groeien en heeft zelfs al gesprekken gevoerd met General Motors/Cadillac, dat vanaf '26 als elfde team toe zal treden tot de koningsklasse van de autosport.

Biedt reserverol bij Mercedes extra kansen op zitje?

Mocht de 35-jarige uiteindelijk toch geen zitje bij dat team weten te bemachtigen, heeft Bottas ook nog een andere optie. De tienvoudig Grand Prix-winnaar keert dit jaar namelijk terug bij Mercedes - waarvoor hij tussen 2017 en 2021 ook al reed - waar hij de nieuwe reservecoureur zal gaan worden. De Silver Arrows zouden Bottas ook aan een zitje kunnen helpen met hun connecties. Mercedes levert namelijk motoren aan klantenteams Williams en McLaren, en daar zal vanaf '26 ook het team van Alpine bij gaan komen.

Denkt hij zelf ook via Mercedes een grote kans te hebben op een zitje in '26. "Natuurlijk moet ik proberen te bedenken wat het beste voor mij is en dat is een terecht punt", zo doelt Bottas in gesprek met Motorsportweek op de vele klantenteams van Mercedes.

"Er zijn veel Mercedes-aangedreven auto's op de grid die plotseling kansen kunnen bieden. En in deze sport weet je sowieso nooit wat er gebeurt. En er is ook '26 waar dingen kunnen gebeuren. Ik denk dat ik nog steeds bereid ben om in de game te blijven, laten we zeggen, en te proberen een manier te vinden om terug te komen."