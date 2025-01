Verstappen ontbreekt op titelfavorietenlijst 2025 van voormalig wereldkampioen

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft zijn voorspellingen gedeeld voor het Formule 1-seizoen 2025. De Canadees ziet één rijder als grote titelfavoriet, terwijl regerend wereldkampioen Max Verstappen op zijn lijstje met favorieten ontbreekt.

Het Formule 1-seizoen 2024 leek net als '22 en '23 uit te draaien op een ware Red Bull-dominantie. De formatie uit Milton Keynes stond door tien podiumplaatsen, vijf GP-zeges en drie 1-2'tjes ruim aan kop in het constructeurskampioenschap, terwijl Max Verstappen de touwtjes stevig in handen had in het rijderskampioenschap.

Na de Grand Prix van Spanje begon Red Bull echter steeds meer te worstelen met balansproblemen in de RB20, terwijl de concurrentie sterker en sterker werd. Hierdoor kwam er een einde aan de Red Bull-dominantie en ontstond er een spannende strijd vooraan het veld. De marges tussen topteams Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull waren klein, waardoor er bijna ieder weekend een andere coureur op de hoogste trede stond.

Geen Verstappen

Dit belooft veel voor 2025, wat het laatste jaar met de huidige ground effect-reglementen is. Maar welke coureur is de favoriet voor het aankomende seizoen? Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve wijst een aantal favorieten voor de titel aan, maar het valt vooral op dat hij de regerend wereldkampioen niet in dat lijstje opneemt.

"Met hoe het seizoen eindigde, zou ik het voordeel net een beetje aan Lando en McLaren geven", zo vertelt de wereldkampioen van 1997 tegenover Action Network. Villeneuve ziet echter wel een probleem voor het team uit Woking. "Maar het probleem daarbij is dat er een interne strijd tussen de coureurs is. McLaren heeft dat niet goed aangepakt en gaat dat ook niet doen, dus de coureurs zullen punten van elkaar afpakken. Dus ook al zouden ze kampioen moeten worden, dan nog zullen ze dat misschien niet worden."

"Dat kan in het voordeel van Lewis uitpakken"

De Canadees wijst naast McLaren ook Ferrari aan als titelkandidaat. Maar welke rijder zal volgens hem het best gaan presteren: Leclerc of Hamilton? "Lewis kan best een kans hebben. Hij sloot vorig jaar goed af. Het zal interessant zijn om de strijd tussen Lewis en Charles Leclerc te zien. Ferrari schuift Lewis op dit moment heel erg naar voren. Ofwel hij wordt naar voren geschoven en doet het geweldig, of het lukt niet en dan motiveert dat Leclerc. Het is in feite een win-win-scenario voor Ferrari."

Villeneuve wijst Norris aan als titelfavoriet, al ziet hij in zevenvoudig wereldkampioen Hamilton ook een grote kanshebber, zeker als McLaren haar coureurs niet onder controle krijgt. "Lando zou de meest logische titelkandidaat moeten zijn. Maar door de interne strijd en het feit dat McLaren niet goed weet hoe ze dit op moeten lossen, kan het nog wel eens in het voordeel van Lewis uitpakken."