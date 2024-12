Fittipaldi genoot van ruzie Verstappen-Russell: "Dat is wat we nodig hebben!"

Max Verstappen en George Russell hebben het sinds de kwalificatie in Qatar aan de stok met elkaar. De rijders haalden over en weer naar elkaar uit, en dat is volgens voormalig wereldkampioen Emerson Fittipaldi preceis wat de Formule 1 nodig heeft.

Red Bull-coureur Max Verstappen en Mercedes-rijder George Russell liggen sinds de kwalificatie in Qatar behoorlijk met elkaar in de clinch. De Brit knalde tijdens een cooldown lap in Q3 bijna achterop Verstappen en klaagde over gevaarlijk rijegdrag van de Nederlander. De FIA stelde een onderzoek in en beide heren moesten zich bij de stewards melden. De viervoudig wereldkampioen kreeg uiteindelijk een gridstraf, waardoor niet Verstappen, maar Russell van pole mocht starten.

De Red Bull-rijder was boos over zijn straf, maar was vooral niet te spreken over het gedrag van Russell. Verstappen stelde dat hij geen respect meer had voor Russell, die zich volgens de wereldkampioen voor de camera heel netjes gedraagt, maar hem bij de stewards een straf probeerde aan te smeren. De Mercedes-rijder besloot in Abu Dhabi vol in de tegenaanval te gaan. Hij stelde dat hij zich bedreigd voelde door Verstappen, die gezegd zou hebben dat hij de Brit bij de start van de race in Qatar 'op zijn kop in de muur zou zetten'. Bovendien noemde hij de Nederlander een 'pestkop'. Daar reageerde Verstappen vervolgens weer op door Russell een 'loser' en een 'matennaaier' te noemen.

Vervolgens sloeg de woordenstrijd ook nog over op teambazen Toto Wolff en Christian Horner, waardoor Mercedes en Red Bull opnieuw lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, maar er zijn ook mensen die juist het positieve van de ruzie tussen Verstappen en Russell inzien. Een van die mensen is de 78-jarige Emerson Fittipaldi. De wereldkampioen van 1972 en 1974 vindt zo'n woordenstrijd juist goed voor de Formule 1.

"Ik vind het erg leuk, omdat het de persoonlijkheid van elke atleet laat zien", begint de Braziliaan tegenover The Racer. "Het maakt niet uit welke sport je doet, het publiek wil zien wie erachter zit. Het is geweldig om dit te zien. Ik vind het mooi en ik denk dat je minder pr-mensen rond de coureur moet zetten en dat ze wat vaker met hun rechtervoet moeten spreken. Als de vlag valt, stop de bullshit. Dat is het. Dat is wat we nodig hebben in de autosport!"