Racing Bulls neemt afscheid van belangrijke sponsor

Het team van Racing Bulls heeft afscheid genomen van een belangrijke sponsor. In de afgelopen jaren waren de logo's van het Poolse bedrijf Orlen prominent aanwezig op de wagens. Daar is nu verandering ingekomen, want Orlen is verdwenen van de sponsorlijst van Racing Bulls.

Het Poolse oliebedrijf Orlen was in de afgelopen jaren prominent aanwezig in de Formule 1. Ze waren jarenlang verbonden aan Robert Kubica als persoonlijke sponsor. Toen de Poolse coureur zijn comeback maakte in de koningsklasse in 2019 steunden ze hem, en ze verhuisden met hem mee naar Alfa Romeo, waar hij een reserverol vervulde. Nadat Kubica uit de Formule 1 verdween, bleef Orlen hangen. Ze gingen samenwerken met Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Verdwenen

In de afgelopen jaren waren de logo's van het Poolse oliebedrijf nadrukkelijk in beeld. Afgelopen jaar waren de logo's van Orlen zichtbaar op de achtervleugel van de wagens van Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en later Liam Lawson. Aan deze samenwerking is nu een einde gekomen. De logo's van Orlen zijn verdwenen van de partnerlijst van Racing Bulls, en dat betekent dus dat de overeenkomst waarschijnlijk ten einde is gekomen.

Wijzigingen op sponsorlijst

Op de website van Racing Bulls ontbreekt Orlen op de lijst van partners. Titelsponsors Visa en Cash App zijn nog wel aanwezig. Ze staan op gelijke hoogte met kledingmerk Hugo Boss en Honda. De Japanners zullen na dit jaar ook van de lijst gaan verdwijnen. De Red Bull-teams rijden dit jaar voor het laatst met krachtbronnen van Honda, en de Japanners gaan vanaf volgend jaar samenwerken met Aston Martin. Racing Bulls heeft daarnaast ook een nieuwe naam toegevoegd aan de partnerlijst. Het gaat om Dynatrace, het bedrijf wordt de nieuwe technologiepartner van het Italiaanse team. Deze samenwerking moet ervoor gaan zorgen dat Racing Bulls sneller kan gaan reageren op complexe prestatie-uitdagingen.