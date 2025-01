Oud-wereldkampioen verwacht exit Tsunoda

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van een belangrijk Formule 1-seizoen. De Japanner heeft nog altijd een contract bij Racing Bulls onder contract, maar het is nog niet duidelijk of hij in 2026 ook op de grid staat. Jacques Villeneuve denkt dat Tsunoda geen kans maakt.

Tsunoda was eind vorig jaar van mening dat hij in aanmerking hoorde te komen op het Red Bull-zitje. Hij werkte de post season test af voor Red Bull, maar de Oostenrijkse renstal maakte een andere keuze. Niet Tsunoda, maar zijn veel minder ervaren teamgenoot Liam Lawson kreeg promotie. Red Bull ziet veel in de Nieuw-Zeelander, terwijl Tsunoda niet weet wat hij nog meer moet gaan doen.

Situatie

Aankomend seizoen staat hij weer op de grid namens Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Het wordt zijn vijfde seizoen in dienst van de renstal uit Faenza. Doorgroeimogelijkheden lijken er niet voor hem te zijn, want Max Verstappen is de grote man bij Red Bull, terwijl Lawson eerst zijn kans gaat krijgen. Daarnaast is Tsunoda verbonden aan Honda, en de Japanse motorbouwer neemt na dit jaar afscheid van de Red Bull-familie.

Afscheid

Oud-coureur Jacques Villeneuve denkt dat Tsunoda's Formule 1-avontuur ten einde gaat komen. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen is heel duidelijk als hij in gesprek met The Action Network de vraag krijgt wie de 'Perez van 2025' gaat worden: "Tsunoda zal de eerste coureur zijn die de grid gaat verlaten. Hij zit daar alleen maar vanwege Honda. Op een gegeven moment zal het echter wel stoppen. En het is eigenlijk best wel duidelijk dat dit sowieso zijn laatste seizoen als onderdeel van de familie van Red Bull zal zijn. En ik zie ook geen enkel team dat hem wil hebben, tenzij er een soort grote push van Honda is." Honda is vanaf volgend jaar de motorpartner van Aston Martin, maar daar liggen de coureurs al vast.