Coulthard wijst naar Lawson: "Veel druk op zijn schouders"

Liam Lawson is vanaf dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander barst van het vertrouwen, maar hij weet ook dat Max Verstappen lastig te verslaan is. David Coulthard is benieuwd hoe Lawson het gaat doen, maar hij weet niet of hij Verstappen aan kan.

Verstappen geldt als de absolute kopman van Red Bull. Weinig coureurs kunnen echt in de buurt komen van de Nederlandse wereldkampioen. Sergio Perez werd vorig jaar volledig overschaduwd door Verstappen. De Mexicaan presteerde zeer slecht, en hij besloot aan de kant te stappen voor 2025. Hij wordt dus opgevolgd door Liam Lawson, die vorig jaar een goede indruk maakte als invaller bij Red Bulls zusterteam VCARB.

Zelfvertrouwen

Oud-coureur David Coulthard stelt in zijn podcast 'Formula for Success' dat Perez een overeenkomst had bereikt met Red Bull. Hij doet een stapje opzij en blijft volgens Coulthard betrokken in een andere rol: "De rol van Perez zal niet meer achter het stuur van een racewagen zijn, en dat biedt Lawson een grote kans. Het legt ook veel druk op zijn schouders. Als je druk voelt, betekent dit dat je geen controle over de situatie hebt. Liam heeft nu best veel zelfvertrouwen, en kende een goed debuut naar Tsunoda. Of hij dat vertrouwen mee kan nemen en Max het vuur aan de schenen kan leggen, dan valt dat nog maar te bezien."

Tsunoda

Lawson moet gaan presteren. Als het misgaat, dan ligt dat volledig aan hemzelf. Coulthard heeft die mening ook, en hij gaat verder met zijn verhaal: "Hij heeft het stuur in eigen handen. Dit geeft Isack Hadjar ook de kans om promotie te maken en plaats te nemen in de auto naast Yuki. Het is logisch dat Yuki nu teleurgesteld is, dat hij de kans niet kreeg na een sterk seizoen. Bij Red Bull zal men zich hebben afgevraagd of Yuki een toekomst wereldkampioen is, en of hij Max kan verslaan."