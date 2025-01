Steiner lacht: "Max was bijna de favoriet van Ferrari!"

Max Verstappen speelde vorig jaar een hoofdrol in de Formule 1. Hij veroverde zijn vierde wereldtitel, en in Abu Dhabi speelde hij onbedoeld bijna een hoofdrol in de strijd om de constructeurstitel. Günther Steiner constateert lachend dat Verstappen bijna de held van Ferrari was.

In Abu Dhabi vochten Ferrari en McLaren een duel uit om de constructeurstitel. Verstappen tikte bij de start van de race de McLaren van Oscar Piastri aan, waardoor de strijd ineens openlag. Ferrari kwam echter net te kort, omdat McLaren-coureur Lando Norris de race op zijn naam schreef. Het moment met Verstappen zorgde echter voor een massale hardverzakking aan de pitmuur bij McLaren.

Agressief

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner moet een beetje lachen als hij terugkijkt op dit moment. De Italiaan legt het uit in de Red Flags Podcast: "Max was gewoon heel agressief. Oscar had hem misschien kunnen ontwijken, maar hij had ook niet verwacht dat Max er zo hard aan zou komen. Maar je kan een coureur niet vertellen wat hij moet doen bij de start. Er komen gewoon situaties die je niet kan voorspellen. Je kan wel zeggen dat ze crashes moeten proberen te voorkomen. Maar je kan niet zeggen dat je moet opgeven en je op Leclerc moet richten."

Favoriet

Steiner legt uit wat je als team tegen een coureur kan zeggen. De Italiaanse oud-teambaas gaat verder met zijn betoog: "Je moet tegen je coureurs zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn, maar niet dat ze alles moeten vermijden. Als je dat doet, dan raak je juist mensen. Maar McLaren had het voordeel, ze hoefden niet eens voor Ferrari te eindigen. Ze moesten hard hun best doen om het echt op te fucken." Als de presentator stelt dat Verstappen hard zijn best heeft gedaan voor Ferrari, moet Steiner lachen: "Als hij allebei de McLarens had uitgeschakeld, was hij voor altijd de favoriet van Ferrari geweest!"