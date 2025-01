Villeneuve weet het zeker: "Hamilton kan nog tien jaar doorgaan"

Lewis Hamilton begint dit jaar aan een nieuw avontuur in de Formule 1 bij het team van Ferrari. De veertigjarige Brit gaat op jacht naar zijn achtste titel, en hij staat in het middelpunt van de aandacht. Jacques Villeneuve stelt dat leeftijd geen probleem vormt, en dat het vooral draait om Hamiltons mentale kracht.

Hamilton heeft besloten om na elf jaar afscheid te nemen van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen droomt van een achtste titel, maar in de afgelopen jaren leek hij niet in vorm te zijn. Hamilton was regelmatig langzamer dan zijn teamgenoot George Russell, en hij maakte een terneergeslagen indruk. Het leek er soms op dat Hamilton de handdoek in de ring wilde gooien.

Honger

Bij Ferrari gaat hij op zoek naar een nieuw gevoel. Hij wil weer gaan winnen, en Jacques Villeneuve probeert aan The Action Network uit te leggen in hoeverre dit realistisch is: "Het hangt ervan af of Lewis dezelfde honger heeft als Alonso of niet. Hij wil nog steeds een kampioenschap, en hij wil dat met Ferrari. Dat zou genoeg moeten zijn om hem die honger te geven. Maar als het moeilijk wordt, zal hij dan denken dat hij een vechter en een krijger wil zijn zoals Alonso, of denkt hij dat het tijd is om iets anders te doen met zijn leven?"

Mentaal

Volgens Villeneuve maakt het niets uit dat Hamilton al veertig is. De Canadese oud-coureur wijst naar het mentale aspect, wat volgens hem veel belangrijker is: "Fysiek is er geen probleem. Hij is super fit, hij is enorm sterk en hij kan nog tien jaar doorgaan, dus daar is geen probleem. Maar het zit allemaal in zijn hoofd en bij zijn verlangens. Zo is het altijd met sport, de leeftijd is niet het probleem. Het gaat erom of je mentaal klaar bent om alles te geven. Het trainen, om naar bed te gaan, wakker te worden in de morgen en alleen daar aan te denken en te focussen. Op een gegeven moment in je leven verliest het misschien zijn belang of zijn prioriteit. Dan je ten onder. Niet omdat er directe fysieke gevolgen zijn."