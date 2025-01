Leclerc onthult welke coureur zijn idool was

Charles Leclerc is één van de helden van de hedendaagse Formule 1. De Monegask is zeer populair, maar toen hij jong was keek hij zelf ook tegen een aantal coureurs op. Leclerc onthult dat hij in zijn jonge jaren maar één echt idool heeft gehad.

Leclerc kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. In dienst van het team van Ferrari eindigde hij als derde in het wereldkampioenschap. Ferrari wist een aantal grote stappen te zetten, en de verwachtingen voor dit seizoen zijn dag ook zeer hoog. Hij krijgt in de persoon van Lewis Hamilton een nieuwe teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen gaat in dienst van Ferrari op jacht naar de recordbrekende achtste titel.

Idool

Hamilton is voor veel jonge coureurs een held. Leclerc keek in zijn jongere jaren echter tegen een andere coureur op, zo legt hij uit in een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport: "Dat is Ayrton Senna. Hij is een mythe en dat is hij niet alleen in de autosport. Hij is het enige idool dat ik ooit heb gehad." In zijn jeugd juichte Leclerc ook voor een andere coureur: "Ik was bijna altijd op het circuit voor kartraces en ik kon de Formule 1-races niet volgen. Mijn held was Jules Bianchi, hij was een grootheid in de karts."

Foundation

Leclerc heeft Senna nooit in het echt zien racen. Toen de Monegask werd geboren was Senna al ruim drie jaar overleden. Leclerc heeft echter veel interesse in het verleden, en vorig jaar mocht hij een bezoekje brengen aan de nabestaanden van Senna: "Ik had Ayrton Senna graag ontmoet en ik had graag wat tijd met hem doorgebracht. Voor het raceweekend op Interlagos ging ik naar de Senna Foundation. Ik zag een aantal van de auto's waarin hij heeft gereden en ik zag een aantal van zijn helmen. Het was een heel speciaal moment."