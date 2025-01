Red Bull spreekt speculatie tegen: "Hebben niets veranderd"

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een flinke terugslag. De terugval begon in Miami, waarna er ook geruchten rondgingen over een veelbesproken asymmetrisch remsysteem. Technisch directeur Pierre Waché weerlegt dat dit het geval was, en hij probeert uit te leggen wat er speelde.

Red Bull begon 2024 op een ouderwets sterke manier. Max Verstappen heerste in de Formule 1, maar in Miami veranderde alles. Red Bull werd plots verslagen, en ze wisten hun koppositie niet meer te heroveren. De terugval zorgde direct voor een vrachtlading aan geruchten. Eén van de meest gehoorde geruchten ging over een vermeend asymmetrisch remsysteem, maar daar klopt volgens Red Bull niets van.

Bij Red Bull zijn ze nogal duidelijk over de terugval. Technisch directeur Pierre Waché krijgt in een interview met Motorsport.com de vraag wat er rond Miami is veranderd: "Dat is een goede vraag, omdat wij de auto niet hebben veranderd. We hebben de manier waarop we de auto afstelden ook niet veranderd, dus het lijkt erop dat die ommekeer meer aan anderen lag dan aan onszelf, dus dat anderen een grote stap hebben gezet."

In Miami werd Red Bull verslagen door McLaren. De Britse renstal introduceerde dat weekend een grote update, en daarmee zetten ze hun eerste stap richting de constructeurstitel. Waché stelt dat Red Bull in Miami nog competitief was: "Maar eerlijk gezegd hadden wij die race alsnog moeten winnen. Maar we waren niet langere het snelst. Op dat moment waren we ongeveer gelijk en er was duidelijk iets veranderd in hoe de dingen gingen, vooral bij McLaren. Ze hadden minder bandenslijtage dan wie dan ook en hun pakket leek vanaf dat moment ineens goed te werken. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, dat moet je aan hen vragen en niet aan mij!"

Geruchten

Er gingen veel geruchten rond over de oorzaak van de terugval van Red Bull. Op sociale media werd er veel gesproken over een mogelijk asymmetrisch remsysteem. Waché laat weten dat dit niet het geval was: "Nou ja, we werken hard! Ik zeg niet dat we niets doen, maar de auto is niet veranderd, om dat heel duidelijk te kunnen maken. In de set-up was er ook niets fundamenteel anders wat zou kunnen verklaren waardoor we langzamer waren. En we kijken naar alles, naar alle details. Het is juiste ons werk om deze dingen te bekijken en te begrijpen."

Invloed

Die speculatie van de fans zorgt niet voor ergernis bij Red Bull. Ze halen hun schouders er over op, zo legt technisch directeur Waché uit: "Nee, dat beïnvloedt me niet. Het verandert namelijk niets aan het feit dat het team en ik ieder weekend de druk hebben om de best mogelijke auto te leveren. Speculaties en dingen die er omheen gebeuren, veranderen niets aan hoe je reageert. Ik heb genoeg druk en hoef mezelf niet nog meer druk op te leggen."