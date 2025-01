Horner reageert op Russell: "Zou me om iets anders druk maken"

Max Verstappen en George Russell zorgden eind vorig jaar voor controverse. Na een aanvaring in Qatar gooiden de twee met verbale modder naar elkaar. Christian Horner is niet onder de indruk van bepaalde uitspraken van Russell, en stelt dat hij zich moet focussen op andere zaken.

Verstappen en Russell waren in de laatste week van het seizoen flink boos op elkaar. Verstappen was niet blij met het gedrag van Russell bij de stewards, en Russell vond dat Verstappen zich als een pestkop gedroeg. Russell stelde zelfs dat veel mensen uit het team rondom Verstappen hun cv hadden rondgestuurd, nadat de Nederlander boos was geworden in Hongarije. Of hier een kern van waarheid in zat, was niet duidelijk.

Andere issues

Red Bull-teambaas Christian Horner haalt daar zijn schouders over op. Hij stelt in gesprek met de internationale media dat Russell zich moet focussen op Mercedes: "Ik zou me meer druk maken om andere issues als ik George was. Ik weet niet aan wie hij denkt dat die diensten aan werden geboden, maar alle sleutelfiguren hebben contracten voor de lange termijn met ons bedrijf, dat geldt onder meer voor Gianpiero Lambiase."

Minder leuke kanten

Horner weet op zijn beurt wel waarom Russell dit soort uitspraken doet. De teambaas van Red Bull stelt dat dit hoort bij de Formule 1: "Eén van de mindere leuke kanten van dit vak is de manier waarop teams proberen te profiteren van de problemen van anderen. Je moet niet vergeten dat we een seizoen achter de rug hebben waarin we niet alleen domineerden, maar waarin we de tegenstand in 2023 verpulverden en 22 van de 23 races wonnen. Ik heb het al eerder gezegd, maar hoe hoger je komt, hoe scherper de messen zijn, en in 2024 werden ze op sommige momenten best scherp. Maar als er zoveel op het spel staat, zullen andere teams alle middelen die ze hebben gebruiken om te proberen een succesvol team te destabiliseren."