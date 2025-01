Realistische Lawson tempert de verwachtingen

Liam Lawson staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Hij gaat dit jaar rijden voor het topteam van Red Bull Racing, en dat wordt een enorme uitdaging. Lawson denkt dat hij om kan gaan met de druk die hij zal gaan ervaren.

Bij Red Bull wordt Lawson de teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is de absolute kopman van het team, en veel coureurs gingen kopje onder in de interne strijd. Lawson heeft relatief weinig ervaring in de Formule 1. Vorig jaar maakte hij het seizoen af bij VCARB, terwijl hij in 2023 slechts een handjevol races reed als invaller. Toch hebben ze bij Red Bull veel vertrouwen in hem.

Realistisch

Lawson weet dat de druk heel hoog zal zijn. De Nieuw-Zeelandse coureur wil geen grootste voorspellingen gaan doen. In gesprek met zijn landgenoten van Stuff deelt hij zijn verwachtingen: "Ik moet realistisch zijn. Realistisch gezien weet ik dat ik naar veel circuits ga waar ik nog nooit heb gereden, en het is mijn eerste volledige seizoen. Dus ik verwacht niet dat ik direct met de toppers kan vechten voor zeges. Maar ik verwacht wel dat ik het goed ga doen en dat ik ga doen wat het team nodig heeft. Ik ben hier ook niet om te verliezen. Ik ben er voor maar één reden."

Voorbereiding

Lawson denkt dat hij wel kan omgaan met de druk van een Red Bull-coureur. Hij denkt dat zijn tijd in het juniorteam hem heeft geholpen: "Ik denk dat de Red Bull-omgeving me in de afgelopen zes jaar altijd onder druk heeft gezet. Zo begon het toen ze me aantrokken op mijn zestiende. Ik kreeg elke week telefoontjes van Helmut Marko waarin werd gezegd dat ik moest presteren, want anders zou ik worden ontslagen. Als jonge coureur, zorgen dit soort momenten voor veel druk, en het bereidt je voor op de Formule 1. Ik heb dus het gevoel dat ik goed ben voorbereid voor deze kans."