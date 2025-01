Horner geeft toe: "Het was een heel zwaar jaar"

Het team van Red Bull Racing heeft een uitdagend jaar achter de rug. Ze verloren hun voorsprong, namen afscheid van kopstukken en werden wereldkampioen met Max Verstappen. Christian Horner geeft toe dat het geen makkelijk jaar was, maar dat ze wel altijd gefocust bleven op wat er op de baan gebeurde.

Verstappen veroverde in 2024 zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Het was een goed resultaat, maar hij kreeg het niet cadeau. Red Bull beleefde namelijk een enorm wisselvallig seizoen. Op de baan zakten de prestaties in, en moest Verstappen keihard werken. Naast de baan was het onrustig, en kregen ze te maken met veel relletjes, onderzoeken en moesten ze afscheid nemen van een aantal kopstukken.

Verstappen

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat het een zwaar jaar was. De Brit probeert in gesprek met PlanetF1 eerst nog naar de positieve zaken te kijken: "Als we terugblikken op een jaar waarin we negen races hebben gewonnen, we negen keer op pole stonden, we vier sprintraces hebben gewonnen en we het wereldkampioenschap hebben verdedigd met twee rondes te gaan, dan is het een bewijs van hoe Max dit jaar heeft gereden. Maar ook van het team, dat we nooit opgeven en dat we gefocust bleven op de prestaties op het circuit."

Zwaar jaar

Horner moet echter ook toegeven dat Red Bull het niet makkelijk heeft gehad in 2024. De Brit draait daar uiteindelijk niet omheen: "Het was zeker een heel erg zwaar jaar. Er waren veel dingen waar we mee om moesten gaan, maar we bleven altijd gefocust op wat er op de baan gebeurde. We hadden natuurlijk ook te maken met een aantal veranderingen in het team, maar we evolueren voor de toekomst, en ik denk dat we er daar goed voor staan. De competitie is altijd mijn passie geweest. Daar ben ik altijd mijn bed voor uitgekomen. Eens een racer, altijd een racer. Zodra de lichten uitgaan, is dat hetgeen waar het om gaat."