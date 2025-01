Jos Verstappen wijst mooiste titel van Max aan: "Dat was heel emotioneel"

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse coureur won, ondanks de problemen van zijn team Red Bull. Verstappens vader Jos is onder de indruk, maar toch vond hij zijn eerste wereldtitel in 2021 mooier.

Verstappen moest vorig jaar vechten voor zijn titel. De prestaties van Red Bull Racing waren flink ingezakt, en ze waren ingehaald door de concurrentie van McLaren en Ferrari. Ook het team van Mercedes kon zich een aantal keren mengen in de strijd om de zeges. Verstappen wist echter elk weekend optimaal te presteren, waardoor de concurrentie het gat nooit echt dicht kon rijden. Zijn fenomenale zege in de Braziliaanse regen gaf hem de kans om in Las Vegas zijn titel te prolongeren.

2021

Verstappens vader Jos is heel erg trots op de prestaties van zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur krijgt in een interview met F1 Insider de vraag of dit de beste titel was van zijn zoon: "Elke team is bijzonder en waardevol. De mooiste is altijd de eerste. Abu Dhabi 2021 was bijzonder. Als je in de laatste ronde de titel wint, vergeet je dat nooit meer. Toto Wolff en Lewis Hamilton zullen het niet leuk vinden. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik kort na de race met mijn zoon in de pits zat en we zijn loopbaan in vogelvlucht lieten passeren. Het was een enorm mooi en emotioneel moment voor ons beide."

Brazilië

Jos Verstappen heeft vorig jaar ook genoten van de prestaties van zijn zoon. Hij is onder de indruk van Max, en hij wijst vooral naar de spectaculaire inhaalrace in de regen op het circuit van Interlagos: "Wat 2024 betreft, dan springt zijn race in de stromende regen in Sao Paulo er duidelijk bovenuit. Hij moest achteraan starten onder extreem moeilijke omstandigheden. Een foutje maken was snel gebeurd, maar Max reed gewoon alsof het helemaal niet regende. Dat was heel bijzonder."