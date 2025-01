Wolff doet opvallende onthulling over superbike-test Hamilton

Lewis Hamilton heeft in 2018 een test op een superbike gedaan op het circuit van Jerez. Teambaas Toto Wolff onthult dat hij daar geen toestemming voor had gegeven, en laat de Brit nou net bij die test onderuit gaan met zijn motor.

Van de inmiddels 40-jarige Lewis Hamilton weten we dat hij hard gaat in een Formule 1-bolide. De Brit heeft zeven wereldtitels gewonnen en heeft vele records op zijn naam staan. Zo heeft hij onder meer de meeste overwinningen (105) en meeste poles (104) in de koningsklasse van de autosport behaald.

Daarnaast heeft Hamilton ook bewezen hard te gaan in andere raceklassen. De man uit Stevenage testte eerder bijvoorbeeld een motor, toen hij met MotoGP-legende Valentino Rossi van machine wisselde op Circuit Ricardo Tormo. Zijn voormalig teambaas bij Mercedes, Toto Wolff, gaf daar destijds toestemming voor, maar voor een andere test had de Oostenrijker echter geen toesteming gegeven, zo onthuld hij in de Armchair Expert With Dax Shepard-podcast.

"In het gehiem waren ze een test met een superbike gaan doen op het circuit van Jerez", zo vertelt Wolff in de podcast. "Mijn head of strategy, die ook een motorrijder was, en een andere engineer waren ze [met Lewis, red.] gaan testen. Ik kon hem twee dagen lang niet te pakken krijgen. Toen ik Lewis opnieuw probeerde te bellen, nam mijn engineer op, en die zei: 'Alles is goed, het gaat prima. We zijn net klaar met motorrijden. Wat je ook heb gehoord, Lewis is helemaal oké'", vertelt de Mercedes-teambaas.

Hamilton was namelijk van zijn motor gevallen tijdens de test. De motor kwam er niet goed vanaf, maar Hamilton had helemaal niks. Na de crash kon de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen zijn weg zelfs vervolgen op een andere motor, en hij noteerde zeer indrukwekkende tijden volgens Wolff. "Hij was slechts vier seconden verwijderd van de professionals in de MotoGP. Ja, dat is echt ongekend. Het gevoel dat hij heeft in zijn lichaam is wat hem een kampioen maakt."