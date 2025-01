Horner wil Lawson beschermen tegen hoge verwachtingen

Liam Lawson is dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Lawson gaat het zwaar krijgen, want Verstappen geldt als de absolute kopman van het team. Christian Horner stelt dat ze Lawson beter willen beschermen tegen de verwachtingen.

Lawson is de opvolger van de tegenvallende Sergio Perez. De Mexicaan zakte vorig jaar volledig door het ijs, en hij was ook niet in staat om Max Verstappen bij te houden. Verstappen was daarvoor ook een maatje te groot voor Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon. De Nederlander werd vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen, en hij lijkt haast onverslaanbaar te zijn.

RB21

Red Bull-teambaas Christian Horner wil er alles aan doen om Lawson te beschermen. De Britse teambaas spreekt zich uit bij de internationale media: "Daniel en Max vormden een sterke combinatie, daarna hadden we twee junioren die het moeilijk hadden en daarom stapte Checo in de auto voor het seizen 2021 en hij kon die druk aan. Een ander element waar we ons op richten, is ervoor zorgen dat de RB21 breder inzetbaar is dan de RB20. Die had een smal window en was erg piekgevoelig. Door een breder inzetgebied te creëren, kunnen we Liam hopelijk een vergevingsgezindere auto bieden dan de RB20 soms was."

Lawson beschermen

Horner wil er alles aan doen om Lawson te beschermen tegen de zware kritieken die teamgenoten van Verstappen kunnen ontvangen. Hij legt zijn plannetjes uit: "We willen Liam onder andere beschermen tegen verwachtingen. Toen Alex en Pierre bij het team zaten, was Max natuurlijk nog geen viervoudig wereldkampioen. Op dat moment had hij nog geen wereldtitel gewonnen, maar we hebben een heel duidelijke visie binnen het team over waar Max staat in zijn loopbaan en over wat we nodig hebben van de tweede coureur."