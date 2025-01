Coulthard staat versteld van Verstappen: "Dit is het Max Verstappen-tijdperk"

Red Bull-coureur Max Verstappen ging ook in 2024 weer met de wereldtitel in de Formule 1 aan de haal. De Nederlander moest er hard voor vechten, maar trok de titel over de streep. Voormalig F1-coureur David Coulthard is erg onder de indruk van de 27-jarige coureur en stelt dat we momenteel getuigen zijn van het 'Max Verstappen-tijdperk'.

Max Verstappen ging in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze met de wereldtitel in de Formule 1 aan de haal. Gedurende die twee seizoenen eindigde de Nederlander tijdens de 44 Grands Prix 38 keer op het podium, waarvan 34 keer op de hoogste trede. In 2024 ging het allemaal wat moeizamer. Verstappen startte het jaar sterk, maar de steeds sterker wordende concurrentie en problemen met de RB20 zorgden voor een allesbehalve makkelijk seizoen.

Uiteindelijk trok de 27-jarige Red Bull-rijder de titel over de streep, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Hij moest het in eerste instantie vooral opnemen tegen de ijzersterke McLarens, waarna Mercedes en Ferrari zich ook steeds meer in de strijd om podiumplaatsen en overwinningen gingen mengen. Uiteindelijk kwam Verstappen toch als sterkste uit die intense strijd, en dat deed hij ook nog eens met de meeste podiumplaatsen (14), meeste overwinningen (9) en meeste ronden aan de leiding (560).

Voormalig F1-coureur David Coulthard geeft in de Viaplay-documentaire Verstappen: Lion Unleashed 4 dan ook aan onder de indruk te zijn van de inmiddels viervoudig wereldkampioen. "Dit zijn wel de uitzonderlijke prestaties die we toch verwachten van sporters op dit niveau. Het maakt niet of we het dan over de Formule 1 hebben, of over voetbal, tennis of een andere sport. Want de écht uitzonderlijke sporters doen het elke keer weer."

'Max Verstappen-tijdperk'

Tijdens de laatste vier seizoenen wist Verstappen zich tot wereldkampioen in de Formule 1 te kronen. Hij maakte vooral indruk door zijn consistentie. Tijdens de laatste 90 Formule 1 Grands Prix eindigde de Nederlander er 70 op het podium, waarvan hij er 53 wist te winnen. Bovendien schreef de Red Bull-rijder 37 pole positions op zijn naam. Volgens Coulthard kunnen we ook wel spreken van een 'Max Verstappen-tijdperk'.

''Er zijn meer dan genoeg sporters die een Grand Slam-overwinning of een Grand Prix-zege kunnen pakken, maar om dat telkens weer opnieuw te doen en daar dan ook nog eens in te slagen onder lastige omstandigheden, dat is echt de kwaliteit die ervoor zorgt dat dit het Max Verstappen-tijdperk van de Formule 1 is."