Leclerc lovend over Sainz: "Hij verdient het om in een topteam te zitten"

Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen in 2025 niet langer teamgenoten van elkaar zijn. De Madrileen moest Ferrari noodgedwongen verlaten, nadat het Italiaanse team Lewis Hamilton aantrok voor aankomend seizoen. Sainz zal aan de slag gaan bij Williams, wat momenteel geen topteam is in de Formule 1. Volgens Leclerc zou Sainz met zijn talent wel bij een topteam moeten zitten.

Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn de afgelopen vier Formule 1-seizoenen teamgenoten geweest bij het team van Ferrari. De twee streden op de baan hard tegen elkaar. Dat was ook wel te merken in Las Vegas dit seizoen. Leclerc kwam na zijn tweede pitstop voor Sainz terecht en de Spanjaard kreeg de opdracht om de Monegask niet in te halen. Daar had de 30-jarige Madrileen maling aan en hij ging bij het ingaan van bocht vijf voorbij aan Leclerc. Het leidde tot woede bij Leclerc, die over de boordradio flink uithaalde naar Sainz.

Buiten het circuit zijn de twee coureurs echter wel goede vrienden. Dat was ook wel te merken toen Sainz op 31 december in een hartverwarmende boodschap op zijn Instagram afscheid nam van teamgenoot Leclerc.

Impact

Dat Sainz afscheid nam van Ferrari en Leclerc heeft alles te maken met zijn overstap naar het team van Williams. De viervoudig GP-winnaar werd door het Italiaanse team aan de kant geschoven toen ze zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton binnen konden halen, waardoor Sainz op zoek moest naar een nieuw team. Hij kwam uit bij het team uit Grove, waarmee zijn tijd als teamgenoot van Leclerc tot een einde is gekomen. De 27-jarige uit Monte Carlo gaat zijn teamgenoot missen en stelt dat de Spanjaard een grote impact heeft gehad op het team van Ferrari, maar ook op hemzelf.

"Ik denk dat Lando en ik de twee beste rijders zijn die hier het beste over kunnen praten, omdat we jaren hetzelfde team met Carlos hebben gedeeld. En ik kan je vertellen, Carlos is zo ongelooflijk getalenteerd", vertelde de achtvoudig GP-winnaar tegenover F1.com. "Hij heeft me geholpen om op zoveel vlakken te verbeteren. Zijn werkethiek, zijn talent, gewoon alles wat hij meebrengt. De discipline die hij heeft, hij is gewoon zo'n ongelooflijke teamgenoot. Dit jaar en over de afgelopen vier jaar hebben we zo'n grote stap voorwaarts gezet, en daar speelde Carlos een grote rol in."

"Het is slechts een kwestie van tijd voordat Carlos weer vecht om overwinningen"

Bij Williams zal Sainz in een compleet andere situatie terechtkomen dan hij de laatste jaren gewend is geweest. De Madrileen streed om poles, podiumplaatsen en overwinningen, en liep afgelopen seizoen nipt de constructeurstitel met Ferrari mis. Bij Williams zal hij echter blij moeten zijn als hij in de punten weet te finishen. Leclerc stelt dat dat niet is waar Sainz voor hoort te vechten. Volgens de Monegask moet de Spanjaard gewoon bij een topteam zitten.

"Hij is gewoon extreem snel. En in de Formule 1 heb je voor sommige dingen geen verklaring. Er komt ook geluk bij kijken om op het juiste moment op de juiste plek te zijn en Carlos verdient het absoluut om in een topteam te zitten. Maar ik weet zeker dat het slechts een kwestie van tijd is voordat hij terugkomt en zich bij ons voegt om te vechten voor overwinningen. Hij zal Williams zoveel geven. Hij heeft een goed gevoel voor elke kleine verandering en elk klein gevoel dat er in de auto zit."