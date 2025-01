Verstappen wijst beste Red Bull-teamgenoot aan

Red Bull-coureur Max Verstappen gaat in 2025 alweer zijn tiende seizoen bij het Oostenrijkse team rijden. De Nederlander krijgt in Liam Lawson zijn vijfde teamgenoot sinds zijn komst bij Red Bull. Als hij zijn beste teamgenoot tot dusver bij Red Bull moet aanwijzen, is zijn keuze snel gemaakt.

Max Verstappen werd in 2016 al na vier races gepromoveerd van Toro Rosso naar Red Bull Racing. De Nederlander had direct succes met het topteam uiit Milton Keynes. Zijn allereerste Grand Prix - de GP van Spanje - wist hij direct te winnen. Hij versloeg zodoende meteen zijn toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo, die als vierde over de finish kwam. De Australiër was tot en met 2018 de teamgenoot van Verstappen en maakte het de Nederlander vaak lastig.

Zo wist Ricciardo tijdens die 58 races dat hij teamgenoot was van de Nederlander driemaal op pole te kwalificeren tegenover nul poles voor Verstappen, en eindigde de man uit Perth ook twee van de drie seizoenen voor zijn Nederlandse teamgenoot in het wereldkampioenschap. Uiteindelijk wist Verstappen gedurende de 58 Grands Prix dat Ricciardo zijn teamgenoot was wel meer punten (621-590) en meer overwinningen te scoren (5 om 4). Hij werd vanaf 2018 - na een lastige openingsfase van het seizoen - dan ook als de teamleider van Red Bull gezien, waarna Ricciardo besloot te vertrekken naar Renault.

Vervolgens maakte Verstappen gehakt van teamgenoten Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez, die alle drie niet in de buurt kwamen van de inmiddels viervoudig wereldkampioen. Deze drie rijders scoorden gezamenlijk 1176 punten tussen 2019 en 2024, wat nog niet de helft van aantal punten van Verstappen is gedurende diezelfde periode. De Nederlander kwam tijdens die zes seizoenen tot een puntenaantal van 2353,5 punten.

Als Verstappen in gesprek met de Duitse krant Blick zijn beste teamgenoot moet aanwijzen die hij bij Red Bull Racing heeft gehad, heeft hij zijn keuze dan ook snel gemaakt. Absoluut Daniel Ricciardo", is het antwoord van de Red Bull-rijder. "Ik heb het meeste van hem kunnen leren. Ik heb veel van hem mogen opsteken en dat heb ik verwerkt in mijn ervaringen."