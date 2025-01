Jos Verstappen ziet overeenkomst tussen Schumacher en zoon Max:

Jos Verstappen heeft in zijn leven meerdere wereldkampioenen in de Formule 1 van dichtbij mogen meemaken. Tijdens zijn eigen carrière was hij kort de teamgenoot van later zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, nu heeft hij een zoon, Max, die zich inmiddels ook al viervoudig wereldkampioen mag noemen. Verstappen senior ziet een overeenkomst tussen Schumacher en zijn zoon.

Jos Verstappen heeft tussen 1994 en 2003 107 Grands Prix in de Formule 1 gereden. De Nederlander eindigde tijdens zijn debuutjaar in een Benetton op zowel de Hungaroring als Spa-Francorchamps op het podium, maar verder was de F1-carrière van Verstappen geen groot succes. Maar dat is nu een compleet ander verhaal bij zijn zoon. Max Verstappen heeft er inmiddels tien seizoenen in de koningsklasse van de autosport opzitten en heeft 63 Grand Prix-overwinningen, 40 pole positions, 112 podiumplaatsen en vier wereldtitels op zijn naam staan. Volgens vader Jos, die Max heeft opgeleid tot de coureur die hij vandaag de dag is, hebben zijn ervaringen in de Formule 1 Max erg geholpen.

"Dat was ontzettend belangrijk", vertelt de voormalig F1-rijder tegenover F1Insider. "Eerlijk gezegd ben ik niet trots op mijn carrière. Mensen herinneren zich mij, omdat ik in 1994 in de vuurbal op Hockenheim zat toen mijn auto tijdens het tanken in brand vloog. Ik heb fouten gemaakt. Mijn teamgenoot bij Benetton destijds was Michael Schumacher. Hij was extreem snel, extreem getalenteerd en de beste van het team. Ik wilde heel graag net zo snel zijn als hij, vooral in de races, maar dat kon ik met mijn beperkte ervaring destijds niet. Daarom heb ik fouten gemaakt. Ik wilde met mijn hoofd door een muur lopen. Ik zei tegen Max dat hij deze fout niet moest maken."

"Het is goed mogelijk dat Max ook van deze ervaringen heeft geprofiteerd"

Volgens Verstappen senior, die naar eigen zeggen altijd een goede relatie had met Michael Schumacher, heeft Max mogelijk ook veel geleerd van de zevenvoudig wereldkampioen. "We gingen vaak karten met onze kinderen, en Michael maakte geen onderscheid tussen Max en Mick. Als hij iets te zeggen had, vertelde hij het hen allebei. Het is goed mogelijk dat Max ook van deze ervaringen heeft geprofiteerd", vertelt Jos, die ook enkele vergelijking ziet tussen zijn zoon en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Max heeft veel gemeen met Michael: compromisloos op het circuit, maar lief, gevoelig en zorgzaam als privépersoon."